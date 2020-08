Europa League

FC Sevilla: Dauer-Sieger im „Cup der Verlierer“

In Spanien ist die Konkurrenz übermächtigt, also hat sich der FC Sevilla eine Nische gesucht. Seit 2006 haben die Andalusier fünf Mal den UEFA-Cup und den Nachfolge-Wettbewerb, die Europa League, gewonnen. Am Freitag in Köln stehen sie schon wieder im Finale.