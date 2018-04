“ Das hatte der Geschäftsführer des BVB auf dem Höhepunkt der Dortmunder Fußballkrise erklärt. Das war nicht nur als Kritik, sondern auch als Drohung an den umstrittenen Trainer Peter Bosz aufgefasst worden. Beinahe überhört wurde dabei, dass auch Zorcs Name fiel.

Handelte sich um eine verborgene Aufforderung an den Sportdirektor, auch sich selbst und seine eigene Arbeit zu hinterfragen? Wahrscheinlich schon, zumal es noch eine zweite Anmerkung Watzkes gab, die bei genauer Betrachtung in Richtung Zorc zielte. Der hochgeschätzte Chefscout Sven Mislintat ist gerade zum FC Arsenal übergelaufen, als späte Folge des Streits, den er mit Ex-Trainer Thomas Tuchel hatte. Nun sagte Watzke, es war ein „persönlicher Fehler, es zugelassen zu haben, dass Sven eineinhalb Jahre so behandelt worden ist, dazu stehe ich“. Aber wäre es nicht eher die Aufgabe Zorcs gewesen, zwischen seinem wichtigsten Mitarbeiter und Trainer Tuchel zu vermitteln?

Derzeit wird die Verantwortung für den spektakulären Zusammenbruch des BVB, der an diesem Mittwoch bei Real Madrid sogar mit einem Absturz auf Platz vier der Champions-League-Grupppe H enden kann, fast ausschließlich Trainer Peter Bosz zugeschrieben. Dabei fallen von den „vielen Gründen“, die Zorc für die Misserfolgsserie sieht, einige viel eher in sein eigenes Ressort. Immer deutlicher wird beispielsweise, dass der Kader nicht besonders gut zum Spielstil zu passen scheint, der Bosz vorschwebt – ein klassischer Fehler, dessen Vermeidung zu den wichtigsten Aufgaben eines Sportdirektors zählt.

Der von Zorc (und Ex-Trainer Tuchel) verpflichtete Neuzugang Ömer Toprak hatte beispielsweise schon bei Bayer Leverkusen große Probleme mit dem ausgeprägten Pressingfußball, der dort in den zweieinhalb Jahren unter Roger Schmidt gespielt wurde. Marc Bartra ist ein weiterer Innenverteidiger, der oft unglücklich aussieht, wenn er so große Räume verteidigen muss wie im Moment. Jeremy Toljan fällt bislang in die Kategorie „Fehleinkauf“, Mahmoud Dahoud ist noch gar keine Hilfe. Und Julian Weigl, der eigentlich zum Chefstrategen reifen sollte, gibt offen zu, dass es im schwerfällt, seine Stärken im Konzept des gegenwärtigen Trainers zu entfalten. Hätte Zorc das nicht ahnen müssen? Auch dass der eher offensiv orientierte Raphael Guerreiro der einzige nominelle Back-up für den von Formschwächen geplagten Linksverteidiger Marcel Schmelzer ist, kann als Problem gesehen werden, das in den Zuständigkeitsbereich des Sportdirektors fällt.

„Ich bin der sportlich Verantwortliche“, sagt Zorc in einem Gespräch mit der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“, „es ist doch ganz klar, dass wir gemeinsam daran arbeiten und versuchen, die Weichen zu stellen, damit wir schnell wieder erfolgreicher werden.“ Natürlich hat der langjährige BVB-Kapitän, mittlerweile seit 19 Jahren Sportdirektor, große Verdienste um den Klub. Aber sieht man einmal von Jürgen Klopp und Matthias Sammer ab, waren seine Trainerentscheidungen meistens ziemlich unglücklich: Bernd Kraus, Udo Lattek, Bert van Marwijk, Jürgen Röber, Thomas Doll und Thomas Tuchel. Bosz ist ein aussichtsreicher Kandidat für diese Liste.

Im Falle des Holländers hat Zorc nicht nur eine wenig glanzvolle Trainerbiografie in Kauf genommen, sondern auch eine eher rudimentäre Kenntnis der Bundesliga. Selbst Pep Guardiola und Carlo Ancelotti staunten in ihren ersten Monaten über den intensiven Umschaltfußball, der in Deutschland gespielt wird. Die vielen Gegentore des BVB nach Kontern haben sicher damit zu tun, dass auch Bosz diese Art des Spiels erst mal kennenlernen musste. Das kann man dem Trainer kaum vorwerfen. Es handelt sich eher um einen Fehler im Konstrukt.