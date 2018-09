Da ist es passiert: Mazuki Arai schlenzt den Ball an der chancenlosen BHC-Torfrau Mali Wichmann vorbei zur 1:0-Führung für den Harvestehuder THC über die Linie. (Axel Kaste)

Bremen. Stehende Ovationen für den Verlierer: Die Szenerie hatte etwas von verkehrter Welt. Da hatten die Hockey-Damen des Bremer HC ihre Bundesliga-Premiere gegen den Harvestehuder THC soeben mit 1:2 (0:2) verloren – und dennoch feierten die Zuschauer, unter ihnen Bremens Bürgermeister Carsten Sieling, die Mannschaft wie nach einem Sieg.

Doch wirklich verkehrt war die Welt auf der Anlage am Heinrich-Baden-Weg am Sonnabend gar nicht. Der Aufsteiger aus Bremen präsentierte sich bei seinem ersten Erstliga-Auftritt spielerisch und kämpferisch durchaus erstklassig. Fatal war aber, dass dieses Prädikat für die Chancenverwertung nicht zutraf. "Fehlende Routine kann ich der Mannschaft schlecht zum Vorwurf machen", sagte Trainer Martin Schultze nach einer Premiere, die ihn insgesamt zufriedengestellt hatte. Nur das Ergebnis stimmte eben nicht. "Gefühlt ist die Niederlage höher ausgefallen als nur 1:2", sagte Schultze. Und das lag unter anderem daran, dass der BHC weder aus seiner häufigen personellen Überzahl noch aus 8:0 Ecken mehr Zählbares herausholte.

Auch Mali Wichmann schwankte mächtig in ihrer Gefühlswelt. "Ich bin frustriert", sagte die Torfrau, "es war heute deutlich mehr drin für uns." Dann freute sie sich aber doch: über das klasse Erlebnis eines Bundesliga-Debüts, ein tolles Tor von Lea Albrecht und darüber, "dass wir von der ersten Sekunde an voll da waren". Das hatte in der Vorbereitung in mancher Partie anders ausgesehen, doch gegen den etablierten Klub aus Harvestehude stand ein von Beginn an voll konzentriertes und hoch motiviertes BHC-Team auf dem Kunstrasen. Ein Team, das im ersten Spielviertel ebenbürtig war und im dritten – beim Stand von 0:2 – sogar hoch überlegen agierte.

In den zweiten 15 Minuten erfuhren die Gastgeberinnen allerdings schmerzhaft, wie groß der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist. "Es sind Welten", sagte Emma Davidsmeyer und begann ihre Aufzählung: Tempo, Passhärte und vor allem die Konsequenz, mit der einfache Fehler bestraft werden. "Das ist das Niveau in der Bundesliga", sagte sie, und das müsse ihre Mannschaft sich noch erarbeiten. "Wir können das besser als wir heute gezeigt haben", sagte die U 21-Nationalspielerin.

Im zweiten Viertel jedenfalls machten die Gäste aus ganz wenig ganz viel. Beide Male glänzte dabei Mazuki Arai als Torschützin. Beim 0:1 in der 17. Minute ließ Nina Steikowsky sie kurz vor dem BHC-Tor gewähren statt sie entschieden zu stören, beim 0:2 (26.) gab die HTHC-Stürmerin dem Ball nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld die entscheidende Richtungsänderung. Zwischendurch hatte die überragende Hamburgerin Franzisca Hauke mit ihrem strammen Schuss nur den Pfosten getroffen (18.).

Doch schon zur Pause bewies das Publikum mit seinem langanhaltenden Beifall das richtige Gespür: Diese Begegnung war für den BHC keinesfalls schon verloren. Wie verwandelt kehrten die Spielerinnen aufs Feld zurück. Sie machten Druck, dem die Gäste in erster Linie mit Nicklichkeiten begegneten. Mit der Folge, dass gleich mehrere HTHC-Akteure mit Zeitstrafen auf die Bank geschickt wurden. Und prompt folgte während der Premiere die nächste Premiere: Lea Albrecht traf mit einem satten Schuss von halbrechts zum 1:2 ins lange Eck (37.).

Jetzt endlich hatten die Zuschauer wirklichen Grund zur Freude. Und der BHC drängte weiter, erarbeitete sich Ecke auf Ecke und Überzahlsituation auf Überzahlsituation, weil sich die Hamburgerinnen in ihrer Not mit regelwidrigen Maßnahmen wehrten. Aber so sehr sich die Gastgeberinnen auch mühten: Beim Torabschluss fehlte ihnen die letzte Konsequenz – und wohl auch die Erfahrung, die sie erst noch sammeln müssen. "Dafür haben wir jedoch nicht allzu viel Zeit", sagte Martin Schultze, dessen Team bereits an diesem Sonntag um 14 Uhr den vielfachen deutschen Meister Uhlenhorster HC zum nächsten Heimspiel erwartet.

Dass es für den BHC gegen den UHC zum ersten Bundesliga-Punkt reicht, ist nicht unbedingt zu erwarten. Doch zum Auftakt gab es genügend Indizien, dass der Aufsteiger in der neuen Liga mithalten kann. "Vor allem haben wir uns nach dem Rückstand nicht hängen lassen", lobte Schultze die Einstellung seiner Schützlinge. "Es hat heute viel Spaß gemacht", sagte Emma Davidsmeyer und versprach, auch gegen den UHC alles zu geben.

BHC: Wichmann, Bausch; Nyland, Hartmann, Galimberti, Jörns, Albrecht, Bobbs, Steikowsky, Lippmann, Du Plessis, Liesenhoff, Frerichs, Schabacker, Davidsmeyer, Grashoff, Heuser.