Acht Huchtinger Mädchen vertraten dort ihren Verein. Darunter auch Feline Voges, die erneut – wie bei den Mannschaftsmeisterschaften im Frühjahr – alle anderen Turnerinnen in ihre Schranken verwies.

Zunächst starteten die sieben und acht Jahre alten Mädchen in ihren Wettkampf. Die „Größeren“ begannen am Stufenbarren und bekamen gleich sehr deutlich die ungeheure Stärke der Konkurrenz aufgezeigt. Nur Angelina Fegler, die spätere Drittplatzierte, konnte mit einer Wertung von 12,100 Punkten im Mittelfeld dabeibleiben. Alea Bytyqi und Amelie Roddewig stürzten vom Gerät und mussten sich mit 10,250 und 10,000 Punkten hinten einreihen. Am Schwebebalken und Boden lief es vergleichsweise besser, bevor die Huchtingerinnen am Sprung allesamt gut abschnitten. Dennoch blieben für Alea und Amelie am Ende nur die Plätze sieben und vier.

Bei den „Youngstern“ starteten die fünf Huchtinger Mädchen in zwei verschiedenen Gruppen an unterschiedlichen Geräten. Hier ließen die bärenstark auftretenden Turnerinnen nichts anbrennen und landeten allesamt unter den ersten sechs von 15 Plätzen.

Feline Voges führte das gesamte Teilnehmerfeld am Ende mit überragenden 56,150 Punkten an. Die Zweitplatzierte Philine Görisch erreichte eine Gesamtpunktzahl von 52,650. Dort lagen die Mädchen so nah beieinander, dass Emira Ranja Mdionrat mit einem Wert 52,350 bereits Platz vier belegte. Ana Schill und Emily Hoberg erreichten 51,700 und 50,650 Zähler und damit die Plätze fünf und sechs von 15 Starterinnen. Die besten Einzelwertungen gelangen Feline mit 14,400 Punkten am Stufenbarren, Philine mit 14,100, Emira mit 14,000, Ana mit 14,200 und Emiliy mit 13,950 Punkten am Sprung.

Trainerin Katharina Kort war bis auf Kleinigkeiten hochzufrieden: „Alle Turnerinnen haben sich in ihren Leistungen gesteigert. Die meisten haben neben dem regulären Training noch an einem Trainingslager und Impulslehrgängen teilgenommen. Das hat man an der enormen Steigerung gesehen. Die Verbesserung spiegelt sich leider nicht immer in der Platzierung wieder, trotzdem haben die Mädchen sich viel erarbeitet.“