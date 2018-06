Das junge Ausnahmetalent des TuS Huchting brillierte bei den Siebenjährigen und gewann dort die Einzelwertung. Insgesamt starteten acht Nachwuchsturnerinnen des Tus Huchting bei den niedersächsischen Landesmannschaftsmeisterschaften in Langenhagen Sie erturnten sich in unterschiedlichen Mannschaften in den Altersklassen 7 und 8 jeweils den zweiten und fünften Rang.

Die Huchtinger Turnerinnen waren auf insgesamt vier Mannschaften aufgeteilt, sodass an verschiedenen Geräten gestartet wurde. Silbermedaillengewinnerin der Achtjährigen, Angelina Fegler, zeigte an allen vier Geräten kontinuierliche Leistungen und bestätigte damit ihre gute Form. Amelie Roddewig patzte leider am Barren, erturnte sich aber mit einem Sprung von 12,.8 Punkten erneut einen Spitzenwert. Alea Bytygi zeigte hier mit 11 Punkten, dass sie ebenfalls auf einem guten Weg ist.

Bei den Siebenjährigen verblüffte Feline Voges einmal mehr. Völlig routiniert erturnte sie an allen vier Geräten Wertungen von über 13 Punkten, sodass sie am Ende insgesamt 53,.79 Punkte zur Mannschaftswertung beitrug. Damit gilt sie landesweit als derzeit beste Nachwuchsturnerin und absolutes Ausnahmetalent. Aber auch ihre Vereinskameradinnen Philine Görisch und Josie Wojciechowski überzeugten durch gute Leistungen und erhielten eine Silbermedaille. Ana Schill, Emiliy Hoberg und Emira Ranja Mdionrat mussten sich zwar mit dem fünften Rang begnügen, erzielten aber in etlichen Disziplinen dennoch sehr gute Wertungen. So ersprang sich Ana 12,950 Punkte und war damit in ihrem Team die stärkste Turnerin.

Im Herbst gehen die jungen Mädchen dann in die Einzelwettkämpfe, wo die eine oder andere sich nach dem Bezirksentscheid erneut für die Landesmeisterschaften qualifizieren könnte. Trainerin Katharina Kort zeigte sich erneut zufrieden mit ihren Schützlingen: „Die Mädchen haben toll gekämpft, auch wenn die eine oder andere nicht ihr gesamtes Potential abrufen konnte. Der Wettkampf hat mir wieder gezeigt, dass wir im Leistungsbereich auf dem richtigen Weg sind. Die enge Zusammenarbeit mit der Turntalentschule (TTS) in Buchholz wirkt sich durchweg positiv auf meine Mädchen aus.“

Perspektivisch stellen die Mädchen dieser Altersklassen den Nachwuchs für das Turn Team Kiehn Group Lüneburg, das sich in der ersten Saison in der dritten Bundesliga bereits etabliert hat.