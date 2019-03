Der deutsche Skirennläufer Felix Neureuther beendet seine Karriere. (Michael Kappeler/dpa)

Felix Neureuther beendet seine aktive Karriere als Skifahrer. Das teilte der 34-Jährige in den sozialen Netzwerken mit. "Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschönes Kapitel Skirennsport zu beenden", schrieb der Slalomspezialist in einem emotionalen Post.

Neureuther ist der erfolgreichste deutsche Skirennläufer im Weltcup. Insgesamt fuhr er 13 Siege ein, einen ganz großen Einzeltitel verpasste er jedoch. In seiner Spezialdisziplin, dem Slalom, gewann er 2015 WM-Silber, sowie zweimal Bronze (2015 und 2017). Neureuther hatte in seiner Karriere immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen, erst in diesem Winter hatte er nach einem Kreuzbandriss im Novemeber 2017 sein Comeback im Weltcup gegeben. (jfj)