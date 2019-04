Taekwondo-Sieg in Bordesholm

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ferhat Kartal überzeugt

Rainer Jüttner

Gröpelingen. Um eine erste Standortbestimmung für den Taekwondo-Nachwuchs von Tura Bremen beim Linden-Cup in Bordesholm ging es den Trainern Tim Glenewinkel und Jochen Berg. 30 Vereine aus fünf norddeutschen Landesverbänden und Dänemark kämpften in zwei Leistungsklassen um die Medaillen bei dem ersten großen Turnier in diesem Jahr.