Russland ist ein großes Land – und Hajo Seppelt offensichtlich ein großer Doping-Experte, vor dessen Enthüllungen sich die Weltmacht fürchtet. Anders ist nicht zu erklären, warum Russland dem Journalisten der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland (ARD) für die Fußball-Weltmeisterschaft kein Visum erteilen möchte.

Genau einen Monat vor dem Start der WM und wenige Tage vor der Bekanntgabe des vorläufigen deutschen Spieleraufgebots bekommt Seppelt in den Medien wieder erhöhte Aufmerksamkeit. Diesmal muss er noch nicht einmal neue Nachrichten über das Land mit dem nachgewiesenen Doping-System präsentieren. Allein dass der 55-Jährige nach Russland will, sorgt dort für Unbehagen. Und vermutlich auch beim Fußball-Weltverband Fifa, der sich schon im Sinne der Meinungs- und Pressefreiheit für Seppelt stark machen muss.

Mit der freien Meinung nehmen es die Russen nicht so genau – zumindest nicht diejenigen, die im Land das Sagen haben. Ein gewisser Stolz auf das, was er mit seinen Enthüllungen zum Thema Doping weltweit und nicht nur in Russland bewirkt hat, ist Seppelt nicht abzusprechen. Aber dass er Russland verleumden und sich selbst daran bereichern wolle, wie der russische Abgeordnete Dmitri Swischtschow vermutet, ist Seppelts Antrieb bestimmt nicht.

Die russische Regierung hat sich bislang nicht geäußert, warum dem deutschen Journalisten ein Visum für die Zeit der WM verweigert werden soll. Dafür reden andere – Swischtschow zum Beispiel oder Wladimir Solowjow. Der Chef des russischen Journalistenverbands hat sich dafür ausgesprochen, Seppelt das Visum zu erteilen. Und gleichzeitig empfohlen, ihn unter Personenschutz zu stellen, damit der Deutsche nicht zufällig verprügelt werde. Unverhohlener kann eine Warnung nicht ausgesprochen werden. Und ohne viel Fantasie könnte sie zugleich als Aufruf gedeutet werden, Seppelt körperlich zu attackieren, wenn er denn schon mal im Lande ist.

Von Seppelt weiß man, dass er vorsichtig ist. Man weiß aber auch, dass er sich nicht vom eingeschlagenen Weg abbringen lässt. Wenn zwischen dem 14. Juni und dem 15. Juli die ganze Welt nach Russland schaut, kann sich das Land keinen öffentlichen Streit mit Seppelt leisten. Er wird einreisen dürfen – und auf sich aufpassen müssen.