Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka geht am Samstag (9.30 Uhr/Eurosport) als Favoritin in das Damen-Endspiel der Australian Open.

Die Weltranglisten-Dritte kann gegen die Amerikanerin Jennifer Brady ihren vierten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier gewinnen. Auf ihrem Weg ins Endspiel besiegte Osaka auch die langjährige Nummer eins der Welt Serena Williams.

Ihr Weg ins Endspiel:

Runde Gegnerin Ergebnis 1. Runde Anastasia Pawljutschenkowa (Russland) 6:1, 6:2 2. Runde Caroline Garcia (Frankreich) 6:2, 6:3 3. Runde Ons Jabeur (Tunesien) 6:3, 6:2 Achtelfinale Garbiñe Muguruza (Spanien) 4:6, 6:4, 7:5 Viertelfinale Hsieh Su-wei (Taiwan) 6:2, 6:2 Halbfinale Serena Williams (USA) 6:3, 6:4

Osaka hat ihre bisherigen drei Grand-Slam-Finals gewonnen. „Meine Einstellung ist, dass die Menschen sich nicht an die Finalisten erinnern“, erklärte die 23-Jährige diese Bilanz. „Der Name der Siegerin ist der, der sich einprägt. Ich denke, ich kämpfe am meisten im Finale.“

Brady erreichte zum ersten Mal das Endspiel bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere. Ihr Weg ins Finale:

Runde Gegnerin Ergebnis 1. Runde Aliona Bolsova (Spanien) 6:1, 6:3 2. Runde Madison Brengle (USA) 6:1, 6:2 3. Runde Kaja Juvan (Slowenien) 6:1, 6:3 Achtelfinale Donna Vekic (Kroatien) 6:1, 7:5 Viertelfinale Jessica Pegula (USA) 4:6, 6:2, 6:1 Halbfinale Karolina Muchova (Tschechien) 6:4, 3:6, 6:4

Dreimal haben die 23-jährige Osaka und die zwei Jahre ältere Brady bereits gegeneinander gespielt, zweimal gewann die Japanerin. Noch weitere Fakten sprechen für sie:

Osaka Brady Weltranglistenplatzierung 3 24 Titel 6 1 Grand-Slam-Titel 3 0 Preisgeld vor den Australian Open rund 17,8 Millionen US-Dollar rund 2,0 Millionen US-Dollar

Zuletzt standen sich die beiden im vergangenen Jahr bei den US Open in New York gegenüber. Im Halbfinale setzte sich die spätere Turniersiegerin Osaka in drei Sätzen durch. „Ich denke, mit dem Selbstbewusstsein von dem Match, das ich gegen Naomi im Halbfinale gespielt habe, hat sich vielleicht mein Leben verändert und meine Perspektive, wie ich meine Auftritte bei den Grand Slams angehe“, sagte Brady. Die 25-Jährige wird vom deutschen Trainer Michael Geserer betreut, dem früheren Coach von Julia Görges.

