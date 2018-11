Mark und Nikole Neubauer mit Trainerin Julia Schanz. (Gold und Silber, frei)



Die Jüngsten, Lisa Marie Schanz und Jan Woitt, erreichten an beiden Tagen das Finale der Kinder C-Latein und ertanzten sich am Ende jeweils einen tollen sechsten Platz. Auch in der Junioren I C-Latein erreichten Jan und Lisa das Finale und belegten auch dort den Rang sechs.

Am Sonntagvormittag starteten dann Mark und Nikole Neubauer sowie Emil Reichert/Adelina Mazakow in der Junioren I B-Latein. Beide Paare erreichten nach starker tänzerischer Leistung problemlos das Finale. Am Ende wurden Mark und Nikole Fünfte, Emil und Adelina landeten auf Rang sechs von 13 Paaren. Bereits am Sonnabend tanzten sich Mark und Nikole bis ins Semifinale der Junioren II B-Latein vor und erreichten Platz zehn.

Zum Abschluss stand dann noch der Höhepunkt für diese beiden Paare auf dem Programm. Beide starteten im DTV-Ranglistenturnier der Junioren II B-Latein. Emil Reichert und Adelina Mazakow konnten sich in diesem Turnier bei ihrer ersten gemeinsamen deutschen Rangliste Platz 22 ertanzen.

Ein Riesenerfolg war dann allerdings der Einzug in die nächste Runde für Mark und Nikole Neubauer. Durch eine tolle und starke Leistung konnten sich die Beiden am Ende über einen tollen 18. Platz in einem stark besetzen deutschen Ranglistenturnier freuen. Entsprechend zufrieden zeigte sich die Trainerin Julia Schanz.