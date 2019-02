Doch von Beginn an dominierten die Gastgeberinnen um ihre besten Torschützinnen Malin Ankersen (acht Tore) und Nina Schnaars (8/fünf Siebenmeter) das Spiel gegen desolat verteidigende Gäste. Und nachdem Andrea Wiegandt (5) gleich den ersten Strafwurf für Findorff verworfen hatte, präsentierte sich auch die Findorffer Offensive gleichermaßen neben der Spur. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel hinein gefunden“, resümierte Wannmacher tief enttäuscht, „und konnten unsere Stärke nie zur Geltung bringen.“

Eigentlich kommen die Findorfferinnen stets über ein funktionierendes Kollektiv zum Erfolg, doch in Oyten bestand das Team in erster Linie aus Individualistinnen, weder offensiv noch defensiv konnte auch nur eine Spielerin ihr eigentliches Potenzial abrufen. „In der Abwehr waren wir viel zu harmlos“, skizzierte die Trainerin eine Schwäche ihrer Mannschaft, „und kamen dadurch vorne nie richtig in Schwung, weil wir immer befürchten mussten, nach einem unnötigen Ballverlust einen schnellen Tempogegenstoß und das daraus resultierende Tor zu fangen.“

Nachdem die erste Auszeit der Gäste ohne erkennbare Veränderungen verpuffte, setzten sich die Gastgeberinnen bereits bis zur Pause deutlich ab – und ließen auch in den zweiten 30 Minuten keinerlei Zweifel daran aufkommen, wer die Halle als verdienter Sieger verlassen würde. Als Andrea Wiegandt ihr Team noch einmal auf 16:19 heranbringen konnte (42.), keimte kurzzeitig Hoffnung auf, doch in der Schlussphase legte Oyten erneut zu, während sich bei Findorff zunehmend Frustration einstellte. Von den verbleibenden sieben Spielen bis zum Saisonende hat die SG Findorff noch vier Mal Heimrecht und Corinna Wannmacher sieht darin die Chance, nicht noch ­tiefer in den Tabellenkeller zurutschen. „Warum wir uns auswärts so schwer tun, kann ich nicht sagen“, grübelte die SG-Trainerin an­gesichts der mageren Ausbeute von lediglich vier Punkten auf fremden Terrain“, aber daran müssen wir in den kommenden Spielen ­unbedingt arbeiten.“ Somit ist es vor diesem Hintergrund vermutlich gut für die psychische Verfassung, dass Findorff am kommenden Spieltag gegen VfL Oldenburg III in ei­gener Halle antreten darf (Sonnabend, 2. März, 17 Uhr).

SG Findorff: Kühne, Preuss; E. Wannmacher, Rump, T. Burmeister, Kelm (1), Bruns (2/1), Hedtke (2), Wessels (2), Radziej (4/1), Wiegandt (5), Messer (5/2).