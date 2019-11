Nervenstarker Siebenmeterschütze: Christian Stelzner. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

„Das wollen wir jetzt erst einmal genießen", freut sich der SG-Trainer Thorsten Terborg über das bisherige Abschneiden.

Wohin die Reise seines Teams tatsächlich führen wird, das wird er nach einem spielfreien Wochenende schnell herausfinden. Nach dem geht es nämlich mit der SG Arbergen-Mahndorf II, HSG Bruchhausen-Vilsen, TSV Altenwalde und den TuS Zeven hintereinander gegen die Top-Fünf der Liga. „Für uns sind das die Wochen der Wahrheit“, kündigt Thorsten Terborg an.

Zunächst einmal hatte sich seine Mannschaft entschlossen, es gegen die Verbandsliga-Reserve aus Daverden richtig spannend zu machen. Das lag zum einen daran, dass sich der Angriff der „Füchse“ satte 20 Fehlwürfe leistete. Vor allem aber an der Abwehr nebst zwei zunächst ebenso unglücklich agierenden Torstehern, die die körperlich überlegenen Niedersachsen offenbar gerne mal durchwinkten. „Dass unsere riskante 3:2:1-Deckung besser geklappt hat als unsere gewohnte 6:0-Verteidigung, sagt ja schon alles", betont der SG-Trainer.

Dadurch gab es im gesamten Duell auch ein stetiges Hin und Her. Angefangen vom 7:4-Auftakt bis hin zum 16:16-Halbzeitstand, bis zu dem die Hausherren nie zurück lagen. Das änderte sich gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts, in dem die SG Findorff die Angriffslösung per Brechstange probierte und dafür prompt mit dem 19:20-Rückstand bestraft wurde. Danach besann sich die Terborg-Truppe wieder auf ihre spielerischen Qualitäten und wurde dafür belohnt (21:20/37.).

Die Vorentscheidung fiel sechs Minuten vor Schluss, als Christian Stelzner zwei Strafwürfe in Folge zum 33:30-Vorsprung nervenstark verwandelte. Torben Knop unterstützte das im Findorffer Tor, in dem er einen TSV-Siebenmeter parierte. Pablo Carneiro Alves (2), Marc Bösewill sowie Johannes Ohlhoff stülpten mit ihren Treffern zum 37:32 endgültig den Deckel über den Erfolg. Beim Gastgeber gefielen nach der Pause Marc Bösewill und Boy Röhlk sowie der eiskalte Siebenmeterschütze Christian Stelzner. Ihre Defensivprobleme müssen die „Füchse“ aber bis zu den Topspielen schleunigst in den Griff bekommen.

SG Findorff: Knop, Ahrens; Laechelin (3), Ohlhoff (1), Stelzner (6/6), Carneiro Alves (4), Hertramph, Harms (2), F. Schröder (4), Bertram, Gresens (4), Röhlk (7), Bösewill (6).