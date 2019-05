Findorff

Findorff verpasst Landesliga-Aufstieg

Olaf Kowalzik

Findorff. Die weibliche B-Jugend der SG Findorff hat den Aufstieg in die Handball-Landesliga verpasst. Sie kehrte in der zweiten Relegationsrunde aus Bremervörde mit 0:8 Punkten als Gruppenletzter zurück und geht damit in der kommenden Saison in der Bremenliga an den Start.