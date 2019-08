C-Mädchen auf Platz drei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Findorffer Jugend zu Gast in Wagrien

Olaf Kowalzik

Findorff. „Die Jugendabteilung schwirrt aus“ hieß es bei den Handballern der SG Findorff. 130 Jugendliche hatten sich in zwei großen Reisebussen und vier Bullis samt Trainer und Betreuer auf den Weg gemacht, um am zweitägigen O/G-Cup der HSG Wagrien in Oldenburg in Holstein teilzunehmen.