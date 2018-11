Männliche A-Jugend unterliegt Schiffdorf mit 27:35

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Findorffer Verletzungspech

Olaf Kowalzik

Findorff. 27 Tore reichten der männlichen A-Jugend der SG Findorff in der Vorrunde zur Handball-Oberliga nicht zum Sieg. Obwohl die Füchse in dieser Saison noch nie so oft getroffen haben, kassierten sie mit dem 27:35 (13:13) zu Hause gegen den TV Schiffdorf die fünfte Niederlage am Stück.