Finn Clabes (links) holte sich den deutschen Titel im Muay Thai. (Privat, frei)

In der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm war der Schützling von Betreuer Roman Trinz von der Konkurrenz nicht zu stoppen. Damit unterstrich Clabes erneut seine Vielseitigkeit, nachdem er bereits die Titel Internationaler Deutscher Meister im K1, Vize-Weltmeister im K1, deutscher Meister im Kickboxen der Junioren feiern konnte.

Im Finale musste Finn Clabes gegen Lukas Grote (Kamikaze Gym Lüdenscheid) antreten. Von Nervosität war keine Spur, gleich von Beginn an war der Villa-Vital-Kämpfer hellwach. Es war daher auch nicht überraschend, dass Clabes seinen Gegner nicht nur im Boxkampf , sondern auch in der Fußtechnik klar dominierte. So konnte er Grote mehrfach mit sogenannten „Fußfegern“ auf die Matte zwingen. Auch nach diesem Erfolg wird sich Finn Clabes nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Mittelfristig strebt er einen Profi-Kampf in Thailand an, dem Mutterland des Muay Thai.