Die Nummer eins in Aktion: Der Spanier Mario Vilella Martinez führt die Setzliste der "BTC-Rubies" an. (Frank Koch)

Bremen. Axel Finnberg schaut auf sein Mobiltelefon, dann lächelt er. "Yes, no problem", liest Finnberg vor und macht einen Haken auf seiner Liste. Kein Problem also, der Termin ist bestätigt. Ein weiterer Spieler hat dem Cheftrainer des Tennis-Zweitligisten Bremer TC soeben grünes Licht für einen geplanten Einsatz gegeben. Die neue Saison beginnt zwar erst am 15. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Berlin, doch das Handy von Axel Finnberg ist in diesen Tagen dauerhaft auf Empfang. Schließlich gilt es, die Aufgebote für insgesamt acht Spieltage zusammenzustellen und dabei personell die jeweils bestmögliche Konstellation zu finden. Es ist ein sehr kleinteiliges Puzzle, bei dem es viele Dinge zu berücksichtigen gibt – und bei dem immer wieder auch Puzzleteile wegbrechen können.

"Die Besten im Nordwesten" – unter diesem Slogan geht der Wiederaufsteiger in seine nun insgesamt vierte Zweitligasaison. Mit neuem Elan und einem neuen Markennamen, aber auch mit vielen bekannten Gesichtern. 15 Akteure umfasst die Meldeliste der "BTC-Rubies", von denen absehbar allerdings nur elf in der kommenden Saison auch tatsächlich aktiv sein werden. Rückkehrer Guus Koevermans wird aufgrund einer anstehenden Operation am Handgelenk nicht zum Schläger greifen können. Und die Nachwuchsspieler Tjade Bruns (Jahrgang 2002), Peer Erik Jetschke (2001) und Noah Meixner (1999), die allesamt im Bremer TC gefördert werden, sind in ihrer Entwicklung noch nicht so weit, um schon Zweitligaluft schnuppern zu können. "Ein Einsatz ist nicht geplant, aber sie werden im Verlauf der Saison nah am Team dran sein", bestätigt Trainer Finnberg.

Internationale Besetzung

Sieben aus elf lautet somit die Formel für die einzelnen Spieltage, an denen freitags beziehungsweise sonntags jeweils sechs Einzel und drei Doppel zu bestreiten sind. Sieben Spieler inklusive eines Ersatzmannes für den Fall einer Verletzung oder eines taktisch bedingten Wechsels in den abschließenden Doppeln. Sieben Spieler, von denen indes nur ein Akteur aus einem Nicht-EU-Land kommen darf. Sieben Spieler, die zudem unabhängig voneinander regelmäßig auch bei diversen Turnieren auf der Future- oder Challenger-Tour im Einsatz sind und kurzfristig ausfallen könnten, wenn sie bei diesen Turnieren erfolgreich sind und im Feld weit kommen. "Das macht die Planung dann natürlich noch anspruchsvoller", sagt Axel Finnberg.

Der mit vier Spaniern, vier Holländern und je einem Argentinier, Brasilianer und Georgier international besetzte Kader der "BTC-Rubies" wird wie bisher von Mario Vilella Martinez, aktuell die Nummer 277 der ATP-Weltrangliste, angeführt. Der noch 22-jährige Rechtshänder war bis 2016 beim damaligen Ligarivalen Bremerhavener TV aktiv und hatte in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil an der Regionalligameisterschaft des BTC. Nun also ist Martinez der Topmann im Bremer Zweitligateam, das er zum Klassenerhalt führen soll.

Auf den nachfolgenden Positionen tummeln sich weitere aktuelle und auch ehemalige ATP-Profis wie Aleksandre Metreveli, der sich nach einem schweren Autounfall im Jahr 2016 und einer langen Rehabilitationsphase inzwischen wieder auf die unterklassige Future-Tour zurückgekämpft hat. "Wir freuen uns, dass Aleksandre wieder genesen ist und auch wieder für uns spielen wird", sagt Axel Finnberg über den georgischen Daviscup-Spieler, dessen gleichnamiger Großvater im Jahr 1973 übrigens das Wimbledon-Finale erreicht hatte, dort dann aber glatt in drei Sätzen gegen Jan Kodes verlor.

Gänzlich neu im Bremer Team sind der 23-jährige Spanier Eduard Esteve Lobato, die Nummer 388 der Weltrangliste, und der niederländische Routinier Nick van der Meer, der inzwischen nicht mehr als Profi im Einsatz ist. "Nick ist sehr vielseitig und als Gegner sehr gefürchtet", sagt Finnberg über den 33-jährigen Holländer, der an Position sechs vorgesehen ist. "Ich hoffe, dass er sich dort zu einer Bank entwickelt."

Axel Finnberg lehnt sich zurück. Ja, sagt der 47-Jährige, ja, er sei mit der Zusammenstellung des Kaders sehr zufrieden. Sowohl in der Breite als auch in der Ausgeglichenheit. Finnberg, einst selbst acht Jahre als Profi im Tenniszirkus unterwegs, setzt dabei als verantwortlicher Trainer einerseits auf Bewährtes, andererseits achtet er aber auch darauf, "dass die Spieler charakterlich zum Klub passen". Das Gros des Teams habe schon eine echte BTC-Vergangenheit und sei dem Klub sehr verbunden, betont Finnberg. "Wir haben hier keine Söldnertruppe. Unsere Holländer beispielsweise", erzählt der Leiter der im BTC angesiedelten Tennisschule, "kommen auch regelmäßig zu unseren Weihnachtsfeiern – das ist nicht selbstverständlich."

Das ganz große Geld gibt es dabei für die Aktiven in Bremen nicht zu verdienen. Ausgehandelt werden üblicherweise ergebnisunabhängige Einsatzprämien pro Match, hinzu kommen Kostenpauschalen für die Übernachtung. Für die Spieler, die zumeist bei kleinen Turnieren ihr Glück versuchen und etliche Euros für Hotels, Flüge oder Trainer ausgeben müssen, sind diese Einsätze im Ligabetrieb somit "eine planbare Einnahmequelle", sagt Stefan Schneider. Er ist der Vorsitzende des vor vier Jahren gegründeten Fördervereins, der das Leistungstennis im BTC losgelöst vom Stammverein möglich macht und über Sponsorengelder und Spenden absichert. Schneider und seine Mitstreiter sind deshalb auch diejenigen, die bei der Budgetierung einer Saison ganz genau hinschauen. "Wir müssen schon gucken, was an den einzelnen Spieltagen für uns finanziell möglich ist", sagt Schneider, der dabei einen engen Austausch mit Cheftrainer Finnberg pflegt.

"Für die Spieler ist die Ligazeit grundsätzlich eine schöne Zeit", sagt Axel Finnberg – und das habe nichts mit den planbaren Einnahmen für die Tour-Nomaden zu tun. Sondern vielmehr damit, als Mannschaft anzutreten. "Die Jungs sind sonst sehr viel allein unterwegs, jeder kämpft für sich selbst", weiß Ex-Profi Finnberg. Und hat festgestellt: "Hier beim BTC kommen die Spieler gerne zusammen." Tennis als Teamsport, mit Aktiven, die neben ihrer sportlichen Qualität auch Teamgeist mitbringen – das sind Punkte, die Finnberg und Schneider darauf hoffen lassen, dass ihre Puzzlearbeit am Ende zum Klassenerhalt führen wird.

Zur Sache

