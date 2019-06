Die Firebirds (rechts) im Angriff. Der Bremer Football-Oberligist setzte sich trotz einiger Ausfälle mit 14:13 bei den Rendsburg Knights durch. (Christian Markwort)

Krankheits-und verletzungsbedingt konnten die Bremer lediglich mit einem Kader von 28 Mann in Rendsburg antreten. Die Offense bewegte zwar den Ball durchaus ansehnlich, konnte sich im ersten Durchgang aber noch nicht entscheidend durchsetzen und musste nur wenig später einen weiteren Tiefschlag verdauen. So gingen die Hausherren nach dem ersten gelungenen Spielzug überhaupt direkt mit 7:0 in Führung. Die Defense der Gäste zeigte sich anschließend allerdings wieder einmal von ihrer besten Seite, und so war es letztlich Jonas Dörper, der seine Interception mit sechs Punkten krönen konnte. Die anschließende „Two-Point-Conversion“ von Samuel Ogundele gelang ebenfalls, somit stand es zur Halbzeit den 8:7 für die Bremer.

Rendsburg kam allerdings stark zurück aus der Pause und drehte den Spielstand nach einem erfolgreichen Touchdown auf 13:8. Die Firebirds gingen aufgrund der Verletztenmisere schließlich mit ihren beiden Quarterbacks sowie mit Marc Landwehr in die beiden Schlussviertel. Die Offense der Gäste kämpfte sich in der Folge Yard für Yard in Richtung gegnerische Endzone, belohnte sich aber noch nicht für den immensen Aufwand. Die Bremer Defense um Linebacker Dennis Nestler hielt der Offense wieder einmal grandios den Rücken frei, die beiden Quarterbacks waren es am Ende auch, die der Bremer Offense den Ball an der Zwei-Yard-Line durch eine „Fumble Recovery“ (Rückeroberung des Balls) zurück holten. Samuel Ogundele nahm das Geschenk der Rendsburger dankend an und erzielte seinen nächsten Touchdown zum 14:13. Die folgende „Two-Point-Conversion“ konnte zwar erneut nicht verwandelt werden, letztlich allerdings reichte es und die Mannschaft der Gäste konnte mit einem 14:13-Auswärtssieg im Gepäck die Heimreise zurück nach Bremen antreten. „Unsere Coaches waren allesamt mächtig stolz“, versicherte ein zufriedener Headcoach Alexander Balz, „und wir alle sind hoch erfreut über die geschlossene Mannschaftsleistung, mit der wir uns diesen Erfolg auch mehr als verdient haben.“

Am Sonnabend, 15. Juni (16 Uhr im Kilia-Stadion), wartet mit dem Auswärtsspiel beim bislang noch ungeschlagenen Tabellenführer Kiel Baltic Hurricanes II eine schwierige Aufgabe auf die „Feuervögel“, die sich nach Einschätzung ihres Headcoaches aber durchaus „berechtigte Hoffnungen auf einen Auswärtssieg“ machen dürfen.