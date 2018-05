“ Dieses sei allerdings keine Ausrede, betonte Balz, „wichtig ist es gerade jetzt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aus den Niederlagen zu lernen.“ Die vielen jungen und noch recht unerfahrenen Spieler müssen „weiter als Team zusammenhalten, immer voller Zuversicht nach vorne zu schauen und noch härter an sich arbeiten“, forderte Balz.

Vom Kick-Off an fanden die Hausherren nur schwer ins Spiel hinein, vor allen Dingen in der Offensive tat sich das Team gegen bissig verteidigende Gäste überraschend schwer. „Bei uns fehlte es am nötigen Selbstvertrauen“, versuchte sich der Trainer an einer Erklärung, „im Training müssen wir in der nächsten Zeit dringend daran arbeiten, uns gewisse Automatismen anzueignen, aus denen heraus wir im Spiel unseren Nutzen ziehen können.“ Das funktionierte gegen den Aufsteiger – der zu keinem Zeitpunkt wie ein Aufsteiger aufgetreten sei, wie Balz versicherte – überhaupt nicht. In der Offensive warf der Quarterback den Ball entweder schlecht oder der jeweilige Fänger ließ den Ball schlicht fallen. „Es waren teilweise unerklärliche Fehler dabei“, resümierte Balz, „und Hannover hatte sehr schnell erkannt, wo und wie sie uns immer wieder in Bedrängnis bringen konnten.“

Nachdem die ersten beiden Viertel komplett zugunsten der Gäste verlaufen waren, sorgte Thomas Gurka mit einem Vier-Yard-Touchdown für die ersten Punkte der Hausherren. Allerdings wurde der anschließende Versuch einer „Two-Point-Conversion“ von den aufmerksamen Gästen abgewehrt. Bei hochsommerlichen Temperaturen ließen sich die Grizzlies überhaupt nicht auf das Spiel der Firebirds ein, sondern zogen ihren eigenen Matchplan konsequent und souverän durch. „Bei uns fehlte häufig die Abstimmung“ und die richtige Zuordnung“, so Balz, „immer wieder fühlte sich einer aus unserer Defense nicht für seinen direkten Gegenspieler verantwortlich, einer hat sich auf den anderen verlassen und genau dieses Durcheinander hat Hannover immer wieder eiskalt ausgenutzt.“ Der Gegner habe „immer wieder das Missmatch gesucht und gefunden“, haderte Balz, „weil wir es ihnen schlicht zu leicht gemacht haben“. Allerdings betonte Balz, „dass sich einige Spieler erst noch an diesen Rhythmus gewöhnen müssen, der ihnen nicht viel Zeit zur Regeneration lässt“.

Am kommenden Sonnabend (16 Uhr) gibt der aktuelle Tabellenführer aus Wolfsburg bei den Firebirds seine Visitenkarte ab, Das Ziel der Bremer wird dann sein, sich anders zu präsentieren. „Wir können vollkommen unbeschwert aufspielen“, gibt Headcoach Balz als Marschrichtung aus, „Wolfsburg ist klarer Favorit und jeder rechnet mit einer Niederlage von uns.“ Doch genau in dieser Außenseiterrolle liege die große Chance für die „Feuervögel“, zeigte sich der erfahrene Coach überaus zuversichtlich. „Wenn wir verlieren, ist das überhaupt keine Schande.“