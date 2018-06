„Wir hatten in der ersten Halbzeit so viele Defizite auf beiden Seiten des Balls“, erläuterte Firebirds-Headcoach Alexander Balz nach dem mehr als einseitig verlaufenden Match, „dass es dort eigentlich schon erledigt war.“ Die Gastgeber ließen sich zwar nicht unterkriegen, konnten den Wolfsburgern jedoch nicht das Wasser reichen, die am Ende den mittlerweile fünften Erfolg im fünften Saisonspiel einholten und mit großem Abstand auf Verfolger ­Göttingen Generals von der Tabellenspitze grüßen.

Gleich mit dem ersten Kick-Off-Return zeigten die Gäste, dass sie in die Hansestadt gekommen waren, um ihre Tabellenführung zu verteidigen. Schnell stand es aus Sicht der Hausherren also 0:7, ehe die Firebirds erstmals selbst an den Ball kamen. Zum Anfang sahen die Bremer Angriffsbemühungen eigentlich auch noch recht vielversprechend aus, doch ein „Fumble“ beendete den Vorwärtsdrang allerdings und erstickte frühzeitig die Hoffnungen auf eine Überraschung. Ein weiterer Touchdown der spielstarken Gäste folgte, mit einer „Two-PointConversion“ baute Wolfsburg den Vorsprung schließlich schon in den ersten beiden Vierteln Komfortabel aus. Trotz ausgebauter Führung behielten die Blue Wings ihr enormes Tempo bei und legten im zweiten Abschnitt sogar noch einen drauf.

Die Firebirds konnten den Ball nicht wie gewohnt bewegen, viele kleine Fehler sorgten dafür, dass die Hausherren in der ersten Halbzeit nicht ein einziges Mal aufs Scorboard kamen. Auch die Verteidigung der „Feuervögel“ hatte keinen guten Tag. So durften sich die Wolfsburger noch mit weiteren 23 Punkten aufs Scoreboard eintragen, es ging man mit 0:38 aus Bremer Sicht in die Halbzeit.

Deutlich Worte von Alexander Balz sowie eine Umstellung in der Offense sorgten in dem zweiten Durchgang für einen offenen Schlagabtausch. Zwei Touchdowns mit anschließender Two-Point-Conversion von Thomas Gurka sorgten vor dem letzten Seitenwechsel dafür, dass die Firebirds bis noch einmal Morgenluft witterten und auf ein 16:38 rankamen. Allerdings konnten die Bremer im vierten Viertel nur noch einmal durch Thomas Gurka punkten, dafür brachten die Gäste weitere 15 Punkte aufs Scoreboard.

„Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, erklärte Balz, „aber das war uns bewusst, denn Wolfsburg ist schließlich nicht umsonst Tabellenführer.“ Immerhin konnten die Firebirds die zweite Halbzeit für sich entscheiden. „Jetzt haben wir zwei Wochen Pause bis der nächste große Brocken auf uns zu kommt“, blickte Balz bereits auf die kommende Partie voraus. Mit den Göttingen Generals kommt der Absteiger aus der Regionalliga am Sonnabend, 16. Juni, um 16 Uhr nach Bremen. „Sie sind ebenfalls ungeschlagen“, warnt Balz, „und spielen eine extreme Power Offense. Deshalb müssen die Bremer in den nächsten beiden Wochen „weiter hart arbeiten und nicht den Kopf in den Sand stecken“, so der Headcoach.