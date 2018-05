Kick-off am 12. Mai gegen Osnabrück

Firebirds starten in die Saison

Christian Markwort

Bremen. Nach der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Football-Oberliga Nord der Männer haben Headcoach Alexander Balz und die Spieler der Bremen Firebirds noch einige Hausaufgaben zu erledigen, ehe am Sonnabend, 12. Mai (16 Uhr), der Kick-off im Stadion an der Osterholzer Heerstraße gegen die Osnabrück Tigers erfolgt.