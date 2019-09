Oliver Minschke sagt nach mehr als 30 Jahren Adieu. (Christian Markwort)

Doch es kam anders, nach der bitteren 12:31(0:3,0:0,6:9,6:19)-Heimniederlage verfehlte das Team von Headcoach Alexander Balz das Saisonziel auf der Zielgeraden und musste sich letztlich mit Platz drei zufrieden geben.

„Es sollte einfach nicht sein“, resümierte Balz nach Spielende enttäuscht, „da Northern United in Rendsburg ihr Spiel gewinnen konnte, rutschen wir in der Abschlusstabelle auf Platz drei ab.“ Und da sich lediglich die beiden ersten Plätze für die Aufstiegsrunde qualifizieren, wurde aus dem geplanten Freudenfest letztlich ein eher trübsinniges Beisammensein. „Die Play-offs war unser Ziel, das haben wir verpasst“, stellte Alexander Balz ohne viele Umschweife fest. „Die Jungs haben gekämpft bis zum Ende, aber Kiel zeigte uns klar auf, dass man sich gegen sie keinen Fehler erlauben darf und dass sie nicht ohne Grund ungeschlagen sind.“ Gleichzeitig betonte Balz, „dass wir die Play-offs in der Saison verspielt haben und nicht hier gegen Kiel.“

In der ersten Halbzeit waren auf beiden Seiten die Verteidigungsreihen bestimmend. Bis zur Halbzeit fand lediglich ein Fieldgoal der Kieler seinen Weg und brachte drei Punkte für Kiel auf das Scoreboard, ansonsten sorgten beide Abwehrreihen dafür, dass es zwar ein spannendes und temporeiches Match wurde, dem schlicht der zählbare Erfolg fehlte. Kleine Fehler in der Offense der Gastgeber machten mehrere aussichtsreiche Spielzüge wiederholt zunichte, wie schon die gesamte Spielzeit über wurden dabei die Abstimmungsprobleme deutlich erkennbar.

„Wir haben gerade auf der wichtigen Quarterback-Position immer wieder umstellen müssen“, versuchte sich Balz an einer Erklärung, „eine Saison mit gleich vier verschiedenen Spielmachern zu absolvieren, ist für jedes Team mehr als schwierig.“ Es habe keine Konstante gegeben, führte Balz aus, „“eine strukturierte Offense sieht anders aus„. Die Bremer mussten viel improvisieren, “dass war nicht das, was ich mir vor Saisonbeginn vorgestellt hatte klagte Balz. Was er damit genau meinte, zeigte sich schließlich in der zweiten Halbzeit. Der gerade erst von seiner Verletzung genesene Spielmacher Dennis Dechantsreiter verletzte sich erneut an seinen Fuß und so musste Ersatzmann Florian Treff die Offense anführen. Treff war zwar bereits seit beinahe zwei Jahren nicht mehr aktiv gewesen, hatte sich aber als Backup für die Firebirds zur Verfügung gestellt.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Ballbesitz der Kieler. Ein sehenswerter Lauf des Kieler Quarterbacks brachte den ersten Touchdown des Tages, der folgende Versuch zum Extrapunkt verfehlte sein Ziel und es stand 9:0 für den Tabellenführer. Danach mussten die Firebirds im nächsten Versuch punten, aber ein Kieler Spieler konnte den Ball nicht unter Kontrolle halten und so blieb der Ball bei den Bremern, die nur einen langen Pass später kurz vor der Endzone der Kieler waren. Bremens Alexander Knasew überwand läuferisch schließlich die letzten Meter zum viel umjubelten Touchdown der Hausherren.

Die anschließende „Two-Point-Conversion“ verfehlte allerdings ihr Ziel, die Kieler antworteten mit einem weiteren Fieldgoal und kamen wenig später gar zum nächsten Touchdown. Doch die Firebirds bäumten sich noch einmal auf, ein Lauf von Runningback Samuel Ogundele über 56 Yards brachte die Bremer erneut bis kurz vor die Kieler Endzone. Dort war es schließlich Florian Treff selbst, der die Punkte für sein Team verbuchte. Der Versuch zum Extrapunkt gelang allerdings nicht und damit stand es 12: 19 aus Sicht der Bremer „Feuervögel“.

Im weiteren Spielverlauf mussten die Bremer Footballer dann noch zwei weitere Touchdowns der Gäste hinnehmen, die eigene Offensivabteilung fand den Weg in die Endzone der Kieler dagegen nicht mehr. „Wenn man den Verlauf der Kieler Saison betrachtet“, meinte Alexander Balz, „ist dieses 12:31 nichts, für das man sich schämen muss.“ Trotzdem bleibe ein fader Beigeschmack: „Heute war deutlich mehr drin, wie bereits die gesamte Saison über“, sagte Balz. „Aber wir konnten unsere wirklich starke Defense aber nie richtig entlasten und das ist unter dem Strich nun die Quittung dafür.“

Dennoch sprach Balz seinen Spielern ein Kompliment aus. „Die Jungs haben aber immer bis zum Schluss gekämpft“, betonte er und richtete gleichzeitig „ein großes Dankeschön“ an Oliver Minschke. „Minne hat 30 Jahre lang die Bremer Farben im deutschen Football hochgehalten“, hob Balz hervor, „er war immer mein erster Jugendtrainer und bis heute immer und zur jeder Zeit für mich und unsere Mannschaften da.“ Als Footballer, aber vor allem als Mensch sei Oliver Minschke „ein ganz Großer“ gewesen, schloss Balz dieses Kapitel nun endgültig.