Ross Mauerman. (Hansepixx)

Mit dem 5:2 (0:1,1:1,4:1)-Auswärtserfolg bei den Iserlohn Roosters sind die Bremerhavener der Endrunde um den Titelkampf ein entscheidendes Stück näher gekommen.

Im ersten Pre-Play-off-Spiel zeigte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch am Mittwochabend auf den Punkt vorbereitet, strotzte vor Leidenschaft und unbedingtem Siegeswillen. Die Entscheidung in dieser konzentriert und körperbetont geführten Partie fiel im Schlussdrittel, als Bremerhaven innerhalb von sieben Minuten drei Tore erzielte. Jetzt können die Pinguins schon am Freitagabend (19.30 Uhr) mit einem Heim-Triumph im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie den Einzug in die Play-offs perfekt machen.

In Iserlohn starteten beide Mannschaften verhalten, die Anfangsphase war stark von der Taktik geprägt. Die Kontrahenten waren darauf bedacht, keine Unkonzentriertheiten in der Defensive aufkommen zu lassen. Kein Wunder, bei der Brisanz dieser Play-off-Partie. Die Bremerhavener hatten den Abwehrauftrag gezielt mit ins Spiel genommen und setzten ihn perfekt um. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich an die vergangenen drei Begegnungen erinnert. Mit 16 Gegentreffern fehlte den Pinguins zuletzt jegliche Kontrolle und Ordnung in der Abwehr. Trainer Popiesch hatte in der Kürze der Zeit an den richtigen Stellschrauben gedreht. Bei den Pinguins kehrten zudem mit den zuletzt fehlenden Jan Urbas, Mike Moore und Chris Rumble drei zentrale Figuren und damit auch die nötige Sicherheit auf das Eis zurück.

Je länger das Spiel lief, desto mehr rissen die Gäste das Geschehen an sich und erhöhten den Druck. Bei einer Vielzahl an hochkarätigen Tormöglichkeiten wollte sich jedoch kein Treffer einstellen. Die größte Gelegenheit ließ dabei Ryland Schwartz aus. Der Kanadier hatte schon das leere Tor vor sich, wollte zwei Minute vor dem Ende des ersten Drittels offenbar aber zu viel und wuchtete die Scheibe über den Kasten.

Iserlohn drängte auf Führung

Nach dem Seitenwechsel waren die Bremerhavener erstmals in der Defensive anfällig. Iserlohn, angefeuert von der lautstärksten Kulisse in der DEL, drängte auf die Führung. Die Gastgeber trafen dabei aber auf einen Torhüter mit Play-off-Qualitäten. Pinguins-Keeper Tomas Pöpperle zeigte wieder seine gewohnten Stärken. Der Tscheche wuchs in entscheidenden Szenen über sich hinaus und löste gleich mehrere brenzlige Situationen.

Immer wieder wussten sich die Bremerhavener geschickt zu befreien und kreierten ihrerseits Chancen. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch von höchster Intensität. Die Scheu aus den Anfangsminuten war längst abgelegt. Mitten in die größte Drangphase der Gastgeber hinein, gelang den Pinguins der überraschende Führungstreffer. Mit einem schnellen Pass wurde ein blitzsauberer Konter aus der eigenen Abwehr eingeleitet. Ross Mauermann nahm den Puck spielend leicht an, sprintete auf den gegnerischen Kasten zu und schob dem Iserlohner Keeper die Scheibe durch die Beine – Bremerhaven lag mit 1:0 (38.) vorn. Die Freude sollte aber nur zwei Minuten anhalten. Ausgerechnet der sonst so zuverlässige Torhüter Pöpperle schwächelte plötzlich. Bei einem eher harmlosen Schuss der Iserlohner aus der Distanz, griff der Tscheche daneben und fälschte den Puck unglücklich zum 1:1-Ausgleich (40.) ins eigene Tor ab.

Im letzten Abschnitt schockten die Bremerhavener ihren Gegner. Alles schien auf einmal wie von selbst zu laufen. Sie dominierten das Spielgeschehen nach Belieben, spielten mutig und wurden schnell dafür belohnt. Jetzt fielen die Tore fast im Minutentakt. Zunächst durch Mauermann in der 43. Minute zum 2:1, er profitierte bei seinem zweiten Treffer des Tages von einem Torwartfehler. Cody Lampl ließ nach sehenswerter Kombination das 3:1 (45.) folgen. Iserlohn war konsterniert und musste ohne Gegenwehr mit ansehen, wie ihnen Jan Urbas das 1:4 (49.) einschenkte. Die Partie war zugunsten der Pinguins entschieden, der Grundstein für das Erreichen der Viertelfinals in der DEL gelegt. Daran sollten auch die Treffer von Iserlohn (59.) zum 2:4 und Bremerhaven (60.) durch Newbury zum 5:2-Endstand nichts mehr ändern.