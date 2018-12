Die Fischtown Pinguins träumen erneut von einer Playoffs-Teilnahme. (Patrick Seeger/dpa)

Die Bremerhavener haben am Sonntag ihr Heimspiel gegen Meister EHC München mit 4:3 nach Verlängerung in der Deutschen Eishockey-Liga gewonnen. Das Team von Trainer Thomas Popiesch hatte das Spiel lange Zeit im Griff. Das zweite Drittel beendeten die Pinguins mit einer 3:1-Führung. Im Schlussdrittel drehten die Münchener allerdings auf. Drei Minuten vor dem Spielende glich der Meister durch Trevor Parkes aus. In der Verlängerung erzielte Rylan Schwartz das Siegtor für die Gastgeber. (mmi)