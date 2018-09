Kein Durchkommen für Chad Nehring (links) und Mike Hoeffel (3. von links): Mit höchstem körperlichen Einsatz bremsen gleich zwei Kölner diesen Angriffsversuch der Fischtown Pinguins. (Adelmann)

Die Fischtown Pinguins haben ihre Heimpremiere in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) komplett in den Sand gesetzt. Die Kölner Haie waren am Sonntagnachmittag mindestens eine Nummer zu groß für die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch, die deutliche 2:6 (0:0, 2:1, 0:5)-Niederlage wirkte am Ende ernüchternd.

Dabei befanden sich die Bremerhavener 40 Minuten lang auf Augenhöhe mit ihrem Kontrahenten, führten zwischenzeitlich sogar mit 2:1. Danach aber folgte eine Machtdemonstration der Kölner, die für die Gastgeber in ein desaströses Schlussdrittel mündete. Die Bremerhavener wurden regelrecht vorgeführt und mussten hilflos mit ansehen, wie die Haie einen Treffer nach dem anderen erzielten. Am Ende waren es fünf an der Zahl.

„Die schnellen Tore im letzten Drittel haben uns aus dem Gleichgewicht gebracht“, resümierte ein enttäuschter Teammanager Alfred Prey. Die Pinguins hatten den Kölnern nichts mehr entgegenzusetzen, in der ausverkauften Eisarena herrschte vor 4435 Zuschauern ungewohnte Stille. Dass sie sich dabei gegen einen Titelanwärter beugen mussten, dürfte am Ende wohl nur ein schwacher Trost gewesen sein.

Kämpfende Pinguins

Der Auswärtserfolg in Krefeld vom Freitag sollte die Pinguins eigentlich beflügeln, dennoch entwickelte sich in der Eisarena nur ein müder Start. Beide Mannschaften waren zunächst darauf bedacht, unnötige Scheibenverluste zu vermeiden und Unkonzentriertheiten in der Defensive erst gar nicht entstehen zu lassen. Doch je länger die Partie lief, desto mutiger wurden die Pinguins. Sie erhöhten den Druck, erspielten sich mehrere gute Gelegenheiten und suchten schnell den eigenen Abschluss. Die beste Chance auf ein Tor ließ dabei Bremerhavens Cory Quirk in der zwölften Minute liegen. Der Angreifer scheiterte in aussichtsreicher Position nach einem Konter am gegnerischen Torhüter. Die Zuschauer, die ihre Mannschaft unentwegt nach vorne trieben, sollten sich auf eine lange Wartezeit bis zum ersten Treffer einrichten müssen. Das Team von Trainer Thomas Popiesch lieferte ein opferungsvolles und kampfbetontes Spiel, es sollte sich dafür im ersten Drittel allerdings noch nicht belohnen.

Der zweite Durchgang begann alles andere als vielversprechend für Bremerhaven. Es waren gerade erst 180 Sekunden gespielt, da nutzten die Kölner ihre erste große Möglichkeit zum Führungstreffer. Beim abgefälschten Schuss von Sebastian Uvira (23.) war Pinguins-Torhüter Jaroslav Hübl, der erneut den erkrankten Stammkeeper Tomas Pöpperle ersetzte, machtlos. Der Rückstand wirkte zunächst wie ein Tiefschlag auf Mannschaft und Publikum.

Mehr zum Thema Interview mit Trainer Thomas Popiesch „Wir wollen etwas Großes erreichen“ Pinguins-Trainer Thomas Popiesch spricht im Interview über die neue DEL-Saison, den Kader und die ... mehr »

Bremerhaven erholte sich davon aber überraschend schnell. Jetzt stellten sie die Kölner Haie mit druckvollen Angriffen immer wieder vor große Probleme. In dieser Phase wussten sich die Gäste nur mit Foulspiel zu helfen. Das daraus resultierende Power-Play konnten die Pinguins geschickt für sich nutzen. Neuzugang Carson McMillan fälschte aus kurzer Distanz einen Schuss von Justin Feser unhaltbar zum 1:1-Ausgleich (29.) ab, der Stimmungspegel in der Halle ging wieder nach oben.

Ein erneuter Dämpfer für Bremerhaven sollte jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Diesmal agierten die Gäste erfolgreich in Überzahl. Die Unparteiischen aber nahmen das zunächst gegebene Tor nach intensiver Überprüfung der Videobilder wieder zurück. Kölns Fabio Pfohl hatte bei seinem Abschluss mit seinem Schläger regelwidrig die zulässige Höhe überschritten (30.).

Diesen Warnschuss hatte Bremerhaven verstanden. Und als sich Köln nur drei Minuten später nach einer überharten Spielweise plötzlich in doppelter Unterzahl befand, nutzten die Pinguins ihre Überlegenheit clever aus. Toptorjäger Jan Urbas schloss eine mustergültige Kombination mit Neuzugang Maxime Fortunus zum 2:1 (34.) souverän ab. Es sollte eine der letzten überzeugenden Aktionen der Bremerhavener sein. Im Schlussdrittel folgte der Einbruch der Gastgeber, es lief bei ihnen nichts mehr zusammen. Sie waren in der Defensive völlig unsortiert. Allein drei Gegentore fielen innerhalb von sieben Minuten (42., 43., 48.), Bremerhavens Moral war damit gebrochen. Bei den weiteren Treffern zum 2:5 (52.) und 2:6 (57.) fehlte jegliche Gegenwehr.