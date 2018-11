Nicolas B. Jensen avancierte für seine Fischtown Pinguins in München zum Matchwinner. (hansepixx.de)

Dass der Gegner der Fischtown Pinguins in ein Stimmungstief abgerutscht war, ließ sich nicht behaupten. Im Gegenteil: Der EHC Red Bull München hatte am Dienstag im schweizerischen Zug etwas geschafft, was noch nie ein deutscher Eishockey-Klub geschafft hatte. Er hatte sich dort ins Viertelfinale der Champions League gesiegt. Und auch in der aktuellen DEL-Saison läuft es für den amtierenden Deutschen Meister. Er hatte bis zum Freitag von den letzten zehn Partien acht gewonnen. Und nun stand am Freitagabend gegen den Besuch aus dem hohen Norden als Bonus-Motivation auch noch ein Jubiläum an: das 250. Heimspiel in München. Keine Chance für den Besuch aus Bremerhaven?

Kann man so nicht sagen. Kann man überhaupt nicht sagen. Die Pinguins, die den EHC in dieser Saison bereits in Bremerhaven einigermaßen überraschend deutlich mit 6:2 geschlagen hatten, zwangen Red Bull in die Verlängerung. Und holten sich dort auch den zweiten Punkt für die Tabelle, in der sie nach dem 3:2 durch den Dänen Nicolas B. Jensen, nach 2:2 in der regulären Spielzeit (1:1, 0:1, 1:0), nun Neunter sind. Es war der dritte Pinguins-Erfolg in Folge. Am Sonntag kann der nächste Favorit geärgert werden, dann kommt Tabellenführer Mannheim nach Bremerhaven.

EHC-Führung in Überzahl

Im Münchner Olympia-Eisstadion hatte es bis zur elften Minute gedauert, ehe dem Gastgeber die Führung gelang. Der EHC konnte dabei eine sehr komfortable Situation nutzen. Weil erst Chad Nehring und kurz danach auch noch Will Weber auf die Strafbank mussten, gerieten die Pinguins bei der 3:5-Unterzahl enorm unter Druck. Yannick Seidenberg wurde von Justin Shugg bestens beliefert und staubte schließlich ab. Die Pinguin ließen ihrerseits mehrere Power-Play-Gelegenheiten nach Münchner Zeitstrafen ohne Ertrag verstreichen.

Dafür gelang jedoch, einigermaßen überraschend zu diesem Zeitpunkt, der Ausgleich durch Alex Friesen. 17:4 Torschüsse hatte die Statistik bis zu dieser 27. Minute für den EHC gezählt, Pinguins-Torhüter Jaroslav Hübl hatte gut zu tun. Das 1:1 ließ Bremerhaven erstarken – und München treffen. Erneut war es eine Überzahl-Situation. Der zu Rate gezogene Videobeweis korrigierte nicht, sondern bestätigte: Matthew Stajan hatte das 2:1 für den Deutschen Meister erzielt.

Im Schlussdrittel scheiterte zunächst Pinguins-Verteidiger Kevin Lavallée mit einem Gewaltschuss am Münchener Torhüter Kevin Reich. Nach 53 Minuten schaffte der Bremerhavener Stürmer im Power-Play mit einem präzisen Schuss erneut den Ausgleich und sein Team letztlich in die Verlängerung. Dort wurde schließlich im Drei-Gegen-Drei Nicolas B. Jensen zum Matchwinner.