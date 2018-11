Trainer der Fischtown Pinguins, Thomas Popiesch. (nordphoto/Treese)

Am fantastischen Publikum hat es nicht gelegen, dass die Fischtown Pinguins sich mit einer 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)-Heimniederlage gegen die Kölner Haie in die knapp zweiwöchige Punktspielpause verabschieden mussten. Die treuen Fans der Bremerhavener sangen und trommelten fast 60 Minuten mit Inbrunst, nur sollte es ihre Mannschaft nicht zum Erfolg tragen.

In der Schlussphase mussten die Rheinländer allerdings kräftig um die drei Punkte bangen, als die Gastgeber alles nach vorne warfen und dann auch noch das Pech hatten, dass der Distanzschuss von Justin Feser genau eine Sekunde nach der Schlusssirene im Netz landete.

Eigentlich hatten sich die Bremerhavener Wiedergutmachung für die erste Niederlage in dieser Saison gegen die Kölner vorgenommen. Am zweiten Spieltag hatten sie mit 6:2 gewonnen, nachdem die Pinguins lange Zeit drückend überlegend waren und mit 2:1 geführt hatten.

Hoffnung auf Revanche erfüllten sich nicht

„Das war für mich die bitterste Niederlage, die ich in den vergangenen Jahren erlebt habe“, hatte Manager Alfred Prey gesagt. Seine Hoffnung auf Revanche erfüllte sich allerdings nicht.

Vielleicht kommt den Pinguins die jetzige Pause auch sehr gelegen. Schon am vergangenen Mittwoch beim 1:4 in Augsburg hatte sich angedeutet, dass die von Verletzungspech geplagte Mannschaft auf dem Zahnfleisch kriecht.

Auch am Sonntag standen die Verteidiger Will Weber, Curtis Gedig und Chris Rumble nicht zur Verfügung. Immerhin konnte Brock Hooton wieder mit auflaufen.

Auch dank ihres starken Torwarts Gustaf Wesslau standen die Kölner in der Defensive sicher, zumindest so lange sie nicht in Unterzahl spielen mussten. „Wir hätten mehr aus unserem Powerplay machen müssen“, sagte Pinguins-Trainer Thomas Popiesch, der mit der Einstellung seiner Schützlinge jedoch sehr zufrieden war. Angesichts eines Chancenplus‘ und von zwei Pfostentreffern war die Niederlage in der Tat nicht zwingend.

Die Bremerhavener mühten sich zwar, kamen zunächst aber zu keinen zwingenden Aktionen. „Die ersten zehn Minuten sind wir träge ins Spiel gekommen“, sagte Popiesch. Als in der siebten Minute ein Schuss von Mark Zengerle nur knapp am Kölner Gehäuse vorbeirauschte, war erstmals ein Raunen durchs Publikum gegangen.

Doch statt der möglichen Führung folgte für die Gastgeber im Gegenzug die kalte Dusche zum 0:1: Einmal hatte Tomas Pöpperle noch glänzend parieren können, doch beim Nachschuss von Pascal Zer­ressen (8.) war der Keeper machtlos.

In der 18. Minute traf Cory Quirk zum 1:2

Als Felix Schütz nur zwei Minuten später das 2:0 für die Gäste markierte, schien es ein lockerer Abend für die Kölner zu werden. Bis zur 18. Minute: Dann traf Cory Quirk zum 1:2, die Eisarena begann zu beben.

Im zweiten Drittel machten die Pinguins weiter Druck, blieben vorne trotz einem Chancenverhältnis von 12:3 aber erfolglos. Im Gegensatz zu den Gästen, die erneut durch Schütz auf 3:1 erhöhten (25.). Auch ins Schlussdrittel starteten die Bremerhavener schwungvoll.

Und die Fans sangen, als ob die Gastgeber einem sicheren Sieg entgegensteuerten. Auf jeden Fall spürten die Gastgeber, dass die Partie noch nicht verloren war. Allmählich wurde der Druck auf die Kölner immer größer.

Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Mike Hoeffel den Puck aus Nahdistanz statt über das Tor in das Tor geschlenzt hätte. Die Bremerhavener Fans unter den 4238 Zuschauern versuchten ihr Team weiter nach vorne zu peitschen – und prompt fiel im Powerplay das Anschlusstor durch Jan Urbas (55.).

Das 2:3 schien letzte Kräfte der Gastgeber freizusetzen. Mit Macht drängten sie auf den Ausgleich, während die Zuschauer schon drei Minuten vor Schluss stehend skandierten. Bis auf das Ergebnis deutete nichts auf die Niederlage der Pinguins hin. In den letzten 120 Sekunden belagerten die Bremerhavener das Kölner Drittel dann förmlich. Tomas Pöpperle hatte seinen Kasten längst verlassen, damit seine Vorderleute das 3:3 noch erzwingen konnten – vergeblich.

Am Ende hatten die Gäste auch noch das Glück des Tüchtigen: Der Fernschuss von Justin Feser schlug tatsächlich noch im Tor von Wesslau ein, doch die Uhr war soeben abgelaufen. Immerhin: Die Zuschauer verabschiedeten ihr Team trotz der Niederlage mit Applaus.