Bremen. Das Spiel galt als Generalprobe. Und wenn die Weserstars am Freitag ähnlich stark auftreten, dürfte das Play-Off-Halbfinale der Eishockey-Regionalliga Nord eine klare Sache werden. Im letzten Vorrundenspiel siegten die Bremer jedenfalls klar mit 8:3 (6:2, 1:0, 1:1) über die Salzgitter Icefighters, ihren Gegner in der Vorschlussrunde. „Aber Salzgitter ist und bleibt ein spielstarker Gegner. Jetzt schon finale Träume zu haben, könnte unsanft auf dem Boden der Tatsachen enden“, meinte Andreas Niewiera, der Sportliche Leiter. Schließlich dürften beide Teams zum ersten Halbfinale auch mit einem veränderten Kader antreten. Der Gast aus Salzgitter litt nämlich ebenso unter Personalproblemen wie die Bremer. Bereits zum Spiel in Nordhorn am Freitag waren sie ohne einige angeschlagene und erkrankte Spieler gereist.

Danach hatte es weitere Ausfälle zu beklagen gegeben. Dafür waren in Patrik Sodeikat und Laurin Rutz zwei Nachwuchsspieler ins Aufgebot gerückt. „Sie haben ihre Chance genutzt und ein starkes Debüt gefeiert“, sagte Niewiera. Die mit Abstand aufregendste Zeit erlebten die beiden Neuen im ersten Drittel. Nach der Gästeführung hatte Sascha Schophuis zunächst ausgeglichen – und dann ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von nur sechs Minuten schraubten die Weserstars das Zwischenergebnis auf 6:1.

Tore: 0:1 Blankschyn (3.), 1:1 Schophuis (7.), 2:1 P. Schön (12.), 3:1 Schophuis (13.), 4:1 I. Schön (14.), 5:1 Rutz (15.), 6:1 Maier (17.), 6:2 Schröder (18.), 7:2 P. Schön (24.), 7:3 Geffers (50.), 8:3 Sobczak (56.)