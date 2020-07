Motorsport-Königsklasse

Formel 1 erweitert Rennkalender um Mugello und Sotschi

Die Formel 1 erweitert ihren Notkalender um weitere zwei Rennen. Wie die Königsklasse des Motorsports mitteilte, soll am 13. September in Mugello (Italien) und am 27. September in Sotschi (Russland) gefahren werden.