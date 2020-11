Großer Preis der Türkei

Formel-1-Rückkehr: Vettels gute Erinnerungen an Istanbul

Lewis Hamilton steht unmittelbar vor seinem siebten Titelgewinn in der Formel 1. Schon in Istanbul kann es soweit sein. Sebastian Vettel bleiben nur die positiven Gedanken an die Vergangenheit.