Stolz standen die Athleten im Innenraum des Stadions, viele voller Adrenalin, andere total übermüdet. In einer farbenfrohen Schlussfeier gingen am Sonntag die zwölften Winter-Paralympics in Pyeongchang zu Ende. Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, beschrieb die Spiele als friedliche Bühne der Inspiration. Seine Rede wurde gerahmt von Feuerwerk, Balletteinlagen und Fanfaren. Diese Bilder hätten auch aus München in die Welt gesendet werden können, aber die bayerische Landeshauptstadt war 2011 im Bewerberrennen unterlegen. Danach haben sich München und Hamburg in Volksbefragungen gegen Olympia entschieden. Und damit gegen Paralympics. Aber die Weltspiele des Behindertensports kamen dabei kaum zur Sprache.

Ein Fehler, denn die Paralympics haben gezeigt, dass Sportgroßereignisse eine positive Wirkung für die Gesellschaft haben können. Über Jahrzehnte haben behinderte Menschen in Südkorea am Rand gestanden. Und auch die Paralympics begannen verhalten. Doch als sich die ersten Bilder von Curling und Schlittenhockey verbreiteten, stieg das Interesse. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen KBS weitete seine Berichterstattung aus, Zeitungen ebenfalls. Die südkoreanische Regierung nutzte die Stimmung und stellte die Abschaffung eines umstrittenen Gesetzes in Aussicht. In der Regel wurden Menschen mit Behinderung in sechs Kategorien eingeordnet, je nach Schweregrad. Viele fühlten sich stigmatisiert. Zudem kündigte der Sportminister eine Investition von umgerechnet 14 Millionen Euro in barrierefreie Sportstätten an. Eine Kampagne soll 500 000 Menschen mit Behinderung zum Sporttreiben animieren.

Für die meisten Südkoreaner war Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe, lange ein Fremdwort. Das sieht man im Bildungssystem, wo Jugendliche mit einer Behinderung in Sonderschulen oder von Privatlehrern unterrichtet werden. Zwar sind öffentliche Gebäude und Nahverkehr meist barrierefrei, aber Konzerne nehmen oft Bußgelder in Kauf, um die Einstellung Behinderter zu vermeiden.

Dieser Faktenlage standen plötzlich blinde Biathleten, Snowboardfahrer mit Prothesen und Schlittenhockeyspieler ohne Beine gegenüber. Nur durch Sichtbarkeit, sagte Andrew Parsons, könne sich eine gesellschaftliche Wahrnehmung ändern. Südkorea braucht diese Veränderung: Das Land hat die zweithöchste Lebenserwartung der Welt. Mit dem Alter werden körperliche Einschränkungen wahrscheinlicher und wird Barrierefreiheit erforderlich. In Infrastruktur und Einstellungsmustern.

Die koreanischen Spiele reihen sich ein. In Peking wurden für 2008 Rampen und Fahrstühle gebaut, in Vancouver wurde für 2010 ein behindertengerechtes Tourismuskonzept verabschiedet. Für London 2012 wurden nicht behinderte und behinderte Sportler unter denselben Sportstrukturen zusammen gebracht. Und für Sotschi 2014 und Rio 2016 verabschiedeten die Regierungen Russlands und Brasiliens differenzierte Inklusionsgesetze. Mag die Umsetzung in einigen Fällen zögerlich sein, so ist immerhin ein Anfang gemacht.

In Deutschland fanden die Paralympics erst einmal statt: 1972 in Heidelberg und nicht in München, weil dort das olympische Dorf schnell umgebaut werden sollte. Hamburg wollte für die Sommerspiele 2024 einen komplett barrierefreien Stadtteil bauen, der später zu einem großen Teil in sozialen Wohnraum umgewandelt werden sollte. Das wäre in der Geschichte von Olympia und Paralympics neu gewesen. Doch Politik und Sport drangen nicht durch gegen die allgemeine Wahrnehmung von Korruption, Geldverschwendung und Umweltfrevel.

Die Paralympics sind auch in Pyeongchang gewachsen. Mehr Zuschauer, mehr Athleten, mehr Nationen, die Medaillen gewannen. Die Spiele sind noch wesentlich kleiner als Olympia, und sie werden es bleiben. Allerdings haben sie zu den Gegenwartsfragen einiges beizutragen. Wieder waren etliche Athleten dabei, die Behinderungen als Soldaten im Kriegseinsatz davon getragen haben. Der Sport hat ihnen einen Weg in den Alltag geebnet. Für Gesundheitsförderung, Selbstverwirklichung und Gemeinschaftssinn.

In Deutschland ist der Standard für behinderte Menschen hoch. Und doch gibt es Herausforderungen: in Schulen, im Pflegesystem, in Medien. Ein Ereignis wie die Paralympics, das Emotionen, Ernsthaftigkeit und Bildungseffekt verbindet, könnte zu einer fortschrittlichen Interpretation des Spitzensports beitragen. Bislang ist davon in Deutschland wenig zu spüren.