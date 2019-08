Europa-League-Qualifikation

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Frankfurt will Pflichtaufgabe gegen Tallinn lösen

Nach dem internationalen Höhenflug in der Vorsaison strebt Eintracht Frankfurt erneut in die Gruppenphase der Europa League. Gegen den Außenseiter aus Tallinn will sich der Bundesligist keine Blöße geben.