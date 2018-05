Bei 46 Konkurrenten in seiner Altersgruppe holte der Bremer zwei Gesamtsiege und einen fünften Rang. Mit einer persönlichen Bestleistung von glatten vier Metern gewann Mike Schwenke den Weitsprung, und den 200-Gramm-Schlagball schleuderte er auf 24 Meter. „Mike hat seit zwei Jahren keinen Ballwurf mehr gemacht“, zeigte sich seine Trainerin und Mutter Sandra Schwenke nach dem Wettkampf überrascht von der Weite und war über den fünften Platz keinesfalls enttäuscht. Denn im 100-Meter-Sprint holte ihr Sohn in 15,5 Sekunden ja den zweiten Gesamterfolg und besiegte dabei sogar noch den Moderator der Veranstaltung, den er spontan zum Rennen herausgefordert hatte. Als nächste Herausforderung stehen für den 20 Jahre jungen Bremer die nationalen Special Olympics – gleichzusetzen mit Deutschen Meisterschaften – Mitte Mai in Kiel auf dem Programm. Dort wird er auch wieder in seiner Spezialdisziplin Stabhochsprung antreten.