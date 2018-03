Der Bremer GdP-Vorstand fordert schon jetzt alle Einsatzkräfte vernünftig auszustatten und ihre 345 000 Überstunden zu bezahlen. (dpa)

Der Abpfiff der zweiten Halbzeit im Juristenwettstreit über die Kostentragungspflicht der Deutschen Fußball-Liga (DFL) bei Polizeieinsätzen ist verklungen. Schon jetzt ist erkennbar, dass es in die Verlängerung zum Bundesverwaltungsgericht geht. Das Bremer Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass die DFL die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen zumindest teilweise tragen muss. Dieses Urteil hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Kurz gefasst sagen die Richter, dass ein Gebührenbescheid, mit dem auf einer gesetzlichen Grundlage ein Teil der entstandenen Polizeikosten auf den Veranstalter abgewälzt wird, in Ordnung sei. Der Veranstalter habe ein Interesse am Polizeieinsatz.

Und betrachtet man die Millioneneinnahmen, die aus der Vermarktung des Profifußballes gezogen werden, so kann man leichthin ausrufen: „Endlich müssen sie zahlen!“ Meines Erachtens ist das schnell gesagt, aber keinesfalls leicht zu entscheiden, ob dies auch richtig ist. Wir wollen nicht vergessen, dass in der ersten Instanz das Urteil anders lautete. Würde nicht dieses Vorteils- sondern das Verursacherprinzip herangezogen, müsste man die polizeilichen Störer kostenpflichtig machen. Dagegen hätte wohl keiner etwas. Nur dürfte das wie beim Nordderby oftmals bereits an deren ultra-schwierigen Identifizierung scheitern.

Viele offene Fragen

Die klammheimliche Freude hingegen, dass es nun die scheinbar fanfeindliche DFL erwischt, könnte schnell in Enttäuschung umschlagen, wenn die ihre neuen Kosten über die Ticketpreise auf die Fußballfans umlegt. Ich bin sicher, vorher wird man zum Elfmeterschießen beim Bundesverfassungsgericht antreten. Die vielen noch offenen Fragen nach dem Urteil hinsichtlich Bestimmtheit und Gleichbehandlung der Bremer Regelung könnten dort Beantwortung finden. Bis dahin werden noch einige Hochrisikospiele durch Bremer und auswärtige Polizisten zu bewältigen sein. Die Forderung des Bremer GdP-Vorstands, alle Einsatzkräfte schon jetzt hierfür vernünftig auszustatten und ihre 345 000 Überstunden zu bezahlen, findet deshalb meine volle Unterstützung.

Jenseits von Gebührenstreitereien könnten Maßnahmen des Vereins die Anzahl der benötigten Polizeikräfte reduzieren. Etwa wenn die Gästefans in die Ostkurve nahe der Busparkplätze und die Werderfans in die stadtnahe Westkurve zögen. Und so sehr ein Dialog mit den Fans und Ultras unerlässlich ist, so wenig darf sich der Verein in Sicherheitsfragen von diesen auf der Nase herumtanzen lassen. Wer in und am Stadion Straf- oder gar Gewalttaten begeht, zu ihnen aufruft oder sie deckt, muss beim Verein sein Recht auf Stadionbesuch verwirkt haben.

Unser Autor:

Lüder Fasche ist Kriminalhauptkommissar, seit 1983 Polizist und seit 2006 im Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei. Der 54-Jährige ist verheiratet und Vater zweier Kinder.