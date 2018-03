Bremen. Diesmal ging es schnell: Gut eine Woche nach dem Abschied von Paulo Pereira haben die Fußballer des Habenhauser FV einen neuen Trainer. Ab sofort sitzt Wilco Freund auf der Bank des Bremen-Ligisten. „Eine gute Lösung“, sagt Jörg Götz, Sportlicher Leiter des HFV. Er ist ziemlich froh, seine Rolle als Interimscoach bereits nach wenigen Tagen wieder abgeben zu können: „Beim letzten Mal hat es ja noch acht Monate gedauert.“ Der Trainerwechsel hatte sich kurzfristig ergeben. Der A-Lizenzinhaber Wilco Freund ist nach seiner Zeit in Melchiorshausen (2015 bis 2017) und einer kurzen Stippvisite in Etelsen derzeit lediglich als DFB-Stützpunkttrainer aktiv – und war deshalb offen für eine neue Aufgabe. „Er ist menschlich und sportlich ein Gewinn“, sagt Jörg Götz. Der neue Trainer solle langfristig etwas aufbauen in Habenhausen. Seine erste Aufgabe: ein Auswärtsspiel beim BSC Hastedt am Sonntag (14 Uhr).