Gruppenbild mit Betreuern: Patrick Jahn (von links, hinten), Bernward Fröhlingsdorf sowie (vorne) Sabine Schmieder, Leichtathlet Mike Schwenke und Susanne Jahn. (Special Olympics Bremen)

Kiel. Es ist zu vermuten, dass die Kollegen in der Stiftung Friedehorst ihren Sportlern nach deren Rückkehr nach Lesum einen rauschenden Empfang bereiten werden. Am zweiten Tag der Wettbewerbe bei den Special Olympics in Kiel holten die "Friedehorster" auf ihren Fahrrädern gleich fünf Medaillen – vier goldene und eine bronzene. Im 1000-Meter-Einzelzeitfahren setzten sich Nadine Spiegel und Florian Garner (beide mit dem Dreirad) sowie Matthias Koopmann und Stefan Rohn (beide Zweirad) in ihren Wettbewerben jeweils an die Spitze und hatten bei der Siegerehrung allen Grund zum Strahlen. Die fünfte Starterin der Nordbremer Einrichtung, Vanessa Giesenberg, kam über die 1000 Meter auf den dritten Rang. Die Athletensprecherin der Special Olympics Bremen (SOB) war mit ihrem Rennen sehr zufrieden, auch wenn es am Ende dann "nur" zu Bronze reichte.

Bis Freitag nehmen etwa 4600 Sportler an den nationalen Spielen für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in Kiel teil. Die SOB stellen 87 Aktive aus Bremen und Bremerhaven, die nicht immer mit Medaillen glänzen, aber durchweg mit großem Engagement in die Wettbewerbe gehen. "Die Stimmung ist prächtig", sagte Sabine Schmieder. Die SOB-Familienbeauftragte ist seit Montag ganz nahe dran am Geschehen und teilte sich die Betreuungsarbeit am Mittwoch mit Susanne Jahn, die in der SOB-Geschäftsstelle arbeitet.

Die Fußballer der Werkstatt Bremen/Martinshof und der Elbe-Weser-Werkstätten Bremerhaven waren mit ihren Ergebnissen allerdings nicht glücklich. Beide erfolgsverwöhnten Teams feierten zwar jeweils zwei Siege, kassierten aber auch Niederlagen, die sie im Bremer Sportalltag nur selten erleben. "Gegen Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet ist es dann doch etwas Anderes", sagte Sabine Schmieder.

Auch für Mike Schwenke (TuS Komet Arsten) verlief sein erster Tag im Fünfkampf schlechter als erhofft. Bremens Behindertensportler des Jahres 2017 belegt nach 100-Meter-Lauf, Kugelstoßen und Hochsprung gegen körperlich klar überlegene Konkurrenten den siebten Platz. "Mike war sehr aufgeregt", sagte Sabine Schmieder. Das lag vielleicht auch daran, dass er sich wegen der Hoffnung auf die Teilnahme an den Weltspielen 2019 in Abu Dhabi besonders gut präsentieren wollte. Die Entscheidung, ob er dabei sein wird, dürfte aber wohl noch nicht am Donnerstag, sondern erst im Juni beim Wettbewerb in Hamburg fallen.