Doppel-Olympiasieger

Friedrich gewinnt auch zweiten Zweierbob-Weltcup in Sigulda

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich hat auch den zweiten Zweierbob-Weltcup der Saison gewonnen. Nach seinem Auftaktsieg in Sigulda raste der Oberbärenburger am Sonntag mit Anschieber Martin Grothkopp zum Erfolg, nachdem er am Samstag mit Debütant Alexander Schüller gewann.