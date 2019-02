“

Nach der 15. Niederlage im 15 Saisonspiel ist der Abstieg in die Bezirksoberliga bereits beschlossene Sache, dennoch wollen sich die Friesen mit Anstand verabschieden, ohne dass ihnen jemand auch nur im Ansatz den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung machen könnte. Bereits frühzeitig lag das Team um Top-Scorer Patrick Ayigwa (18 Punkte) mit 2:16 in Rückstand, bis zur ersten Viertelpause änderte sich der Rückstand auch nicht (8:22). Im zweiten Durchgang blieben die Hausherren weiter unter ihren Möglichkeiten, neben zahlreichen „Fahrkarten“ aus der Distanz zeigten sich die Spieler auch von der Freiwurflinie schwach (lediglich elf von 15 Versuchen fanden den Weg in den BSG-Korb). „Bremerhaven war nicht wirklich besser“, bilanzierte Stock ernüchtert, „es war ein schwaches Spiel auf beiden Seiten, allerdings haben wir unsere vielen freien Würfe nicht getroffen, das hat unser Gegner besser gemacht.“

Nach der Halbzeit zeigten die Friesen schließlich, was eigentlich in ihnen steckt, mit 18:16 konnten sie den dritten Abschnitt sogar zu ihren Gunsten entscheiden und gingen mit zwölf Zählern Rückstand in den finalen Durchgang (41:53). In den letzten zehn Minuten zeigte sich allerdings schnell, dass es lediglich ein Strohfeuer gewesen war. „Im dritten Viertel konnten wir kurzzeitig höheren Druck ausüben“, skizzierte Thomas Stock den unseligen Verlauf, „und den Rückstand auf neun Punkte verkürzen.“ Im vierten Viertel mussten die Bremer schließlich mit mehr Risiko spielen, „um zumindest noch eine theoretische Chance zu haben“, so Stock. Das nutzten die Gäste schließlich, um den verdienten Sieg letztlich nach Hause fahren.

Für die Friesen steht am Sonnabend, 2. März (14.30 Uhr), das Auswärtsspiel bei Tabellennachbar SV Ofenerdierk an, ehe es an den letzten beiden Spieltagen in eigener Halle gegen den VfL Stade II (Sonnabend, 9. März, 17 Uhr) und am letzten Spieltag auswärts bei der BG ‚89 Rotenburg/Scheeßel (Sonnabend, 23. März, 18.30 Uhr) im Prinzip nur noch um die Ehrenrettung der Bremer geht.

BTV Friesen: Stock, Lenz, Vigulis (1), Seyberth (1), Terhorst (2), Ernst (2), Qi (3), Apenberg (9), Beckmannshagen (17), Ayigwa (18).