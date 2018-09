„Der Gegner war uns auf allen Position klar überlegen“, zog Stock ein verheerendes Fazit, „und hat uns von Anfang an dermaßen unter Druck gesetzt, dass wir über das ganze Spiel hinweg immer wieder zu schnellen und meistens auch viel zu einfachen Ballverlusten gezwungen wurden, die wiederum zu vielen leichten Punkten für Osnabrück geführt haben.“

Die spielstarken Hausherren um Top-Scorer Torvoris Carnal Baker (32 Punkte) waren ihren arg dezimiert auftretenden Gegnern ebenfalls in puncto harmonisches Zusammenspiel klar überlegen, während die Friesen gleich mit drei neuen Spielern auflaufen mussten, schickte der BBC seine besten Spieler als „Starting Five“ auf das heimische Parkett. „Wir hatten mehrere Spieler in unseren Reihen“, verdeutlichte Stock seine Misere, „die teilweise erst ein einziges Mal mit uns zusammen trainieren konnten oder sogar erst ihr erstes Spiel überhaupt bestritten haben.“ Der Gegner hingegen habe eine Vorbereitung in voller Mannschaftsstärke absolvieren können, „das wirkte schon wie eine perfekt abgestimmte und organisierte Mannschaft“, sagte Thomas Stock.

Problematische Vorbereitung

Früh zu Beginn der Vorbereitung hatte sich der Team-Manager und Ansprechpartner für alles Organisatorische der Friesen überraschend zurückgezogen, sodass einige Aufgaben neu verteilt werden mussten. Während der Sommerferien konnte das Team aus unterschiedlichen Gründen nur selten in voller Stärke trainieren, „sodass wir unserem Fahrplan weit hinterherhinkten und auch leider kein einziges Vorbereitungsspiel bestreiten konnten“, konstatierte Stock.

Mittlerweile haben sich die Wogen bei den BTV Friesen etwas geglättet und das Team steuert trotz der bösen Auftaktpleite weiterhin mit vorsichtigem Optimismus das Saisonziel Klassenerhalt an. Der Kader wurde – wieder einmal – komplett auf den Kopf gestellt, Lucas Kramer, Christian Thun, Thomas Hartleb und Helge Kügler haben das Team aus verschiedenen Gründen verlassen, Niklas Beckmannshagen steht bis auf Weiteres ebenfalls nicht zur Verfügung „und wird uns am meisten fehlen“, unterstrich Thomas Stock dessen Bedeutung. Chris Landrock, Felix Ernst und Karlis Vigulis sind zusätzlich zumindest beim Saisonstart verletzt oder aus beruflichen Gründen nicht am Start.

„Glücklicherweise haben wir einige Neuzugänge, die uns in der Breite verstärken und uns individuell sicherlich auch weiterhelfen werden“, findet Stock dennoch Grund, optimistisch zu bleiben. Außerdem hoffe er, „noch auf eine Überraschungsverpflichtung mit Regionalligaerfahrung“, sodass die Friesen die Saison letztlich doch noch mit einem gut aufgestellten Kader fortsetzen könnten.

„Für uns wird es nur um den Klassenerhalt gehen“, erklärt Stock, „und wir hoffen, dass wir dann auch für ein paar Überraschungen sorgen werden.“ Als Favorit für die Meisterschaft sehe er die Weser Baskets. Welche Teams die Konkurrenten um den Klassenerhalt sein werden, könne er dagegen noch nicht einschätzen.

BTV Friesen: Apenberg (8), Ayigwa (14), Lenz (2), Qi (2), Seybert (7), Stock (3), Terhaus (2), Vigulis (13).