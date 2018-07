Christopher Froome: «Irgendein Rennen durch Lüge zu gewinnen, wäre für mich eine persönliche Niederlage.» Foto: Christophe Ena/AP (dpa)

„Ich war völlig ehrlich, als ich auf dem Podium der Champs-Élysées gesagt habe, dass ich dem Gelben Trikot niemals Schande machen werde und dass meine Ergebnisse den Test der Zeit überstehen werden“, schrieb der Brite in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für die französische Zeitung „Le Monde“. „Irgendein Rennen durch Lüge zu gewinnen, wäre für mich eine persönliche Niederlage.“

Der Weltradsportverband UCI hatte am Montag nach einer Prüfung über neun Monate das Doping-Verfahren gegen Froome eingestellt. Der Brite wandte sich in seinem Gastbeitrag nun direkt an die Radsportfans und die Tour-Zuschauer in Frankreich. „Ich bin davon überzeugt, dass die Franzosen gerechte Menschen sind“, schrieb er. (dpa)