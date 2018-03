Erfolgreiche Gespräche: Habenhausens neuer Trainer Matthias Ruckh hat den Kader für die nächste Saison fast komplett. (Kowalzik)

Bremen. Matthias Ruckh ist zurzeit viel beschäftigt, obwohl der angehende Handball-Trainer des ATSV Habenhausen aktuell gar kein Amt bekleidet. Der 35-Jährige wird beim Drittliga-Vorletzten erst in rund drei Monaten auf der Bank Platz nehmen, doch im Hintergrund arbeitet er schon längst an der neuen Teamarchitektur. Spieler akquirieren, Gespräche führen, sein neues Konzept vorstellen und vor allem Überzeugungsarbeit leisten – das alles gehört zu den Hauptaktivitäten des C-Lizenz-Inhabers, der ab dem 1. Juni im Bremer Männerhandball Neuland betreten wird.

Der Vollbartträger war bei seinen Gesprächen bislang recht erfolgreich, denn vom bisherigen Aufgebot haben ihm alle ATSV-Spieler bis auf eine Ausnahme (Miro Schluroff) für die kommende Spielzeit zugesagt. Dieser Kader wird mit den fünf Oberliga-erfahrenen Neuzugängen Yannick Schäfer, Tim Steghofer (beide SG HC Bremen/Hastedt), Lukas Feller, Kai Rudolph und Fabian Rojahn (alle HSG Schwanewede/Neuenkirchen) – allesamt Leistungsträger in ihren Teams – weiter aufgepeppt.

Längerfristige Planung

Damit kann „Ruckher“ in der Spielzeit 2018/19 auf 16 Akteure, darunter drei Torhüter, zurückgreifen. Außerdem sollen noch vier weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft (Oberliga-Absteiger) mit in den Kader aufgenommen werden und mittrainieren. „Je nach Leistung und Notwendigkeit sollen diese dann auch in der Ersten eingesetzt werden“, verrät der Neue auf der ATSV-Kommandobrücke.

Für das Team, das aufgrund von Schichtarbeitern häufig auf Aushilfen angewiesen ist und zuletzt gerade während der Grippewelle am personellen Limit gespielt hat, ist das ein großer Fortschritt. „Ich möchte damit den Druck von den Spielern nehmen, wegen der Termine immer wieder ihre Arbeitsdienste tauschen zu müssen“, sagt Matthias Ruckh.

Dem ehemaligen Zweitligaakteur der HSG Konstanz und der SG Achim/Baden ist das aber nicht genug, er feilt auch am künftigen Spielkonzept: Jünger, schneller und variabler soll das hiesige Vorzeigeteam im Männerhandball werden und im möglichen Abstiegsfall in der Oberliga wieder oben mitmischen will. „Sollten wir die Klasse nicht halten, wollen wir mittelfristig wieder in die dritte Liga und dann auch die Qualität haben, um dort bestehen zu können“, lautet sein Ziel. Ruckh sieht seine Arbeit also beim ATSV Habenhausen auf mehr als nur eine Saison beschränkt, auch wenn er mit der Führungsetage „gar nicht über eine Laufzeit des Engagements gesprochen“ hat.

Dabei soll schon in der kommenden Saison die bewährte 6:0-Beton-Abwehr um die offensivere 3:2:1-Variante ergänzt werden, was ausgezeichnet ins Profil der Neuzugänge Yannick Schäfer, Kai Rudolph und Fabian Rojahn passt, die diese Deckungsvarianten schon von ihren aktuellen Klubs bestens kennen. „Sie bringen hinten die entsprechende Beinarbeit mit“, ist Matthias Ruckh überzeugt.

Mehr Variabilität soll aber auch auf dem Weg nach vorne Trumpf sein, denn Tim Steghofer wird ebenso wie der A-Jugendliche Luc Schluroff oder auch Lukas Ole Müller auf der linken Außenbahn kräftig auf die Tube drücken. Außerdem kann Steghofer auch in der Angriffsmitte spielen, was für weitere Entlastung sorgt. Im Rückraum werden die Südbremer wiederum durch ihren Rückkehrer Yannick Schäfer und den Schwaneweder Lukas Feller, als Rechtshänder auf Halbrechts zurzeit mit 119 Toren auf Platz acht der Oberliga-Torschützenliste, kräftig bereichert. Am Kreis bringt zu guter Letzt Rückkehrer Kai Rudolph zusätzliche Körperlichkeit zum bisherigen Platzhirsch Marcel Fischer in Spiel.

Fabian Rojahn, der von seinem bisherigen Trainer Andreas Szwalkiewicz (Schwanewede/Neuenkirchen) „als bester Deckungsspieler der Liga“ bezeichnet wird, kann in der Abwehr wiederum den Brüdern Mirco und Björn Wähmann reichlich Luft verschaffen und auch die zweite und dritte Welle gewinnbringend ankurbeln. „Es geht für mich darum, an Bewährtem festzuhalten und neue Elemente hinzuzufügen“, erläutert Matthias Ruckh sein Konzept. Daher setzt er auch weiterhin auf die konstanten Leistungen des Teams, er will aber auch mehr aufs Tempo gehen und im Angriff die spielerischen Handlungen verstärken.

Ein Linkshänder fehlt noch

Das kommt bei den Beteiligten an, wie der 24-jährige „Schäfi“ Schäfer bestätigt: „Meine alten Leute, aber auch der geplante schnelle Handball und die jüngere Formation haben mich überzeugt“, erläutert Schäfer, weshalb er nach zwei Jahren in Hastedt wieder den Weg über die Erdbeerbrücke wählt. „Das Gesamtpaket und auch die spielerische Perspektive nach oben haben für mich den Ausschlag gegeben“, pflichtet ihm der Noch-Schwaneweder Lukas Feller bei.

Miro Schluroff, der auch bei der A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt eingesetzt wird, setzt dagegen dort auf die Rückkehr in die Jugend-Bundesliga. „Ich glaube, dass ich in der nächsten Saison dadurch genug Training haben werde. Außerdem möchte ich mich dort im Kraftbereich stark verbessern“, schildert er seine Motive.

Ein Wunsch bleibt bei Matthias Ruckh trotz des deutlich verstärkten Kaders trotzdem vorerst offen: „Ich bin noch auf der Suche nach einem Linkshänder für den rechten Rückraum“, sagt er. Eile besteht jedoch nicht: „Aufgrund der größeren Tiefe im Kader haben wir Zeit, nach einer vernünftigen Lösung zu suchen.“