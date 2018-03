"Leider mussten wir erneut auf etliche Rückraumspieler verzichten", erläuterte TS-Coach Jörg Leyens nach der bitteren 33:34 (15:18)-Niederlage. Neben René Giesecke, Kevin und Danny Rustmann fehlten auch Ole Duismann und der Langzeitverletzte, Daniel Duismann – also fast eine komplette „Startsieben“. Trotzdem zeigte das Team stets Moral. "Wir haben uns gegen ein starkes Team in Komplettbesetzung teuer verkauft", fügte der Trainer hinzu. In Halbzeit eins ließ der TSW mehrere gute Möglichkeiten liegen, in der Schlussphase lag das Glück des Tüchtigeren dann häufiger Seiten der Gastgeber. Lambert Spallek und Nils Bindemann zeigten eine gute Angriffsleistung und Tim Sasse kam in Halbzeit zwei endlich auf Touren. „Die nächste Partie ist ein Endspiel, das um jeden Preis gewonnen werden muss", blickte Leyens auf das Heimspiel am Sonnabend, 7. April (16 Uhr), gegen die HSG Lesum/St.Magnus voraus.

TS Woltmershausen: Mester, Johnssen; Troycke, Hirschfeld, Meyer (1), Rosemeyer (4), Spallek (8), Päsler, Sasse (9/2), Bindemann (8), Strehler (3).