Seit zehn Spielen wartet der VfL Osnabrück auf einen dreifachen Punktgewinn in der 3. Liga. Der 17. kann sich glücklich schätzen, dass er vor der Negativserie genug Punkte gewonnen hatte und die Konkurrenz von den Abstiegsplätzen keinen großen Druck ausübte. Sonst wäre es wohl eng geworden. „Aber sie sind schon in einer schwierigen Situation“, sagt Sven Hübscher vor dem Duell von Werders U 23 in Osnabrück an diesem Sonnabend (13.30 Uhr).

Seine Kicker sollen die angespannte Lage ausnutzen und „nachlegen“. Die Bremer weisen in den vergangenen vier Spielen eine deutlich bessere Bilanz auf. Sie kassierten zwar auch eine Niederlage, gewannen aber auch zwei Spiele. Vor allem der 3:0-Erfolg beim Schlusslicht in Erfurt am letzten Spieltag hatte positive Effekte. „Er tat uns gut“, sagt Sven Hübscher. Von einem deutlich gesteigerten Selbstbewusstsein will der Trainer deshalb zwar nichts wissen („Das ist alles noch wackelig“). Aber die U 23 sollte doch in einem Zustand antreten, der ihnen die Chance auf einen weiteren Erfolg lässt.

Warum er so wichtig wäre? Die sportliche Situation werden die Bremer nicht verbessern. Sie liegen einen Platz hinter dem VfL Osnabrück, der den ersten Nichtabstiegsrang belegt. Und die neun Punkte Rückstand zum Gastgeber werden sie in zwei Spielen nicht mehr aufholen. Trotzdem ist es für Sven Hübscher von Bedeutung, den Platz zu halten: „Theoretisch kann uns Chemnitz noch einholen, also wollen wir den 18. Rang endgültig sichern.“

Es geht nach wie vor um den Klassenerhalt, in diesem Fall aber um Rettung aus „rechtlichen“ Gründen. Mittlerweile sind die finanziellen Probleme einiger Drittligisten ja bekannt. So mancher Verein erhielt bei der Lizenzerteilung durch den DFB Auflagen. So muss der FSV Zwickau Einnahmen in Höhe von 1,4 Million nachweisen, auch Preußen Münster soll das Lizenzierungsverfahren nachbessern müssen.

Nicht dem Fairplay entsprechend

Der VfL Osnabrück galt ebenfalls als gefährdet, steht er doch vor dem Nachweis von 2,6 Millionen. Allerdings: Nachdem der Klub gerade einen neuen Hauptsponsor präsentierte, scheint er auf einem guten Weg zu sein. „Ich habe gehört, dass auch die Stadt viel machen wird“, sagt Sven Hübscher. Der Werder-Trainer weiß, dass es nicht dem Fairplay entspricht, auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten anderer Vereine zu hoffen.

„Es wäre aber auch deshalb verkehrt, weil man sonst nur enttäuscht wäre.“ Aber offenbar besteht nach wie vor die kleine Chance, die Liga zu halten. „Und dann wollen wir da sein“, so Hübscher. Er muss in Osnabrück allerdings auf die verletzten Fridolin Wagner und Dennis Rosin sowie den gesperrten Marc-André Kruska (fünfte Gelbe Karte) verzichten. Dafür steht Profi Justin Eilers erneut zur Verfügung.