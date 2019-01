Im Visier der Bundestrainerin: Lillie Schupp vom Blumenthaler TV gehört zu den derzeit erfolgreichsten Gymnastinnen. (Frank Thomas Koch)

Nach der Weltmeisterschaft im Herbst 2018 herrschte beim Deutschen Turnerbund (DTB) einmal mehr Unzufriedenheit. Das eher mäßige Abschneiden in der Einzelkonkurrenz in der Rhythmischen Sportgymnastik sorgte dafür, dass DTB-Sportdirektor Wolfgang Willam sowie das Präsidium die Reißleine zogen und den internationalen Schwerpunkt 2019 auf die Förderung der Nationalgruppe legen – vor allem im Hinblick auf die anstehende Olympiaqualifikation. Für den DTB steht fest, nur mit der Gruppe sei man international wettbewerbsfähig.

Für die Bremerin Julia Stavickaja bedeutete die WM-Teilnahme, auch wenn die gezeigten Leistungen nicht ganz ihren eigenen Ansprüchen standhielten, trotzdem die Erfüllung ihres Traums. Aber wenn sich Träume erfüllen, ist es oftmals schwer, sich anschließend weitere, neue Ziele zu setzen. Die Nationalgruppe kam für die Gymnastin von Bremen 1860 trotz ihrer Erfolge auch bei Olympia in Rio nicht mehr infrage, eine andere Entscheidung musste also her. „Der DTB hatte bereits angefragt, ob Julia nicht als Kampfrichterin tätig sein könne“, erzählt Larissa Drygala, leitende Trainerin am Bundesstützpunkt in Bremen. Allerdings hätte die Jurastudentin zunächst einmal die entsprechenden Lizenzen machen müssen.

Nach drei Wochen ohne ihren Sport hat sich Julia Stavickaja dann Ende 2018 doch entschlossen, als Einzelgymnastin weiter zu starten, was Larissa Drygala als echten „Glücksfall für Bremen“ ansieht. Schließlich sei „Julia unser Aushängeschild, das wir ungern verloren hätten.“ Mit neuen, selbst gesuchten Elementen und einer veränderten Choreografie, die sie zusammen mit Aleksandra Zapekina erstellt hat, soll es im Jahr 2019 zumindest auf nationaler Ebene weiter um Titel und vordere Platzierungen gehen.

Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht, da sich die härteste Konkurrenz, die Einzel-Gymnastinnen Lea Tkaltschewitsch und Noemi Peschel, der National-Gruppe angeschlossen haben. Aber auch international kann sich die Bremerin messen. Der DTB erlaubt ihr immerhin die Teilnahme am internationalen Turnier in Athen vom 13. bis 17. März. Sein Veto allerdings hat der Deutsche Turnerbund bereits für einen Start bei der Studenten-Weltmeisterschaft im Juli in Neapel eingelegt. Es wäre für die Jura-Studentin aus Bremen noch mal ein absoluter sportlicher Höhepunkt – allerdings kann nicht allein die Universität bestimmen, wer dort teilnimmt. Der DTB hat ein Mitspracherecht. Vorrangiges Ziel für Julia Stavickaja bleiben dementsprechend zunächst einmal die deutschen Meisterschaften im Juni in Nürnberg.

Auch für Lillie Schupp vom Blumenthaler TV könnte es ein spannendes Jahr 2019 werden. Die 16-jährige Gymnastin, deren Mutter Claudia Herold selbst eine erfolgreiche deutsche Gymnastin war, hat es bereits in die deutsche Spitze geschafft. 2018 schaffte sie den Sprung in die höchste Wettkampfklasse, die Meisterklasse im Einzel. Im Dezember wurde sie erneut in den Nationalkader berufen. Vor wenigen Tagen war Lillie Schupp dabei, als DTB-Teamchefin Isabell Sawade die Gymnastinnen des Junioren-WM-Kaders zu ihrem ersten Vorbereitungslehrgang in den Bundesstützpunkt Bremen eingeladen hatte. „Lillie ist sicherlich eine Kandidatin fürs WM-Team“, sagt Larissa Drygala, die zusammen mit ihrem DTB-Kampfrichter-Kollegen Ariel Milanesio die Leistungen der Kandidatinnen überprüft hat.

Die Bremerin sollte nach Wunsch der Bundestrainerin schon jetzt nach Schmiden ins Leistungszentrum wechseln, aber inmitten des Schuljahres die Schule zu verlassen, stieß in Bremen bei Trainern und Familie auf wenig Zustimmung. Ein Wechsel könnte also womöglich im Sommer erfolgen, sagt Trainerin Larissa Drygala, die zusammen mit ihrer Kollegin Birgit Passern für die kontinuierlichen Leistungssteigerungen von Lillie Schupp mitverantwortlich ist.

Rückkehr mit einer Goldmedaille

Wichtig wird es für die 16-jährige Gymnastin sein, bei den Qualifikationen für die deutschen Einzel-Startplätze am 25. Mai in Schmiden und am 9. Juni im Rahmen der Deutschen Meisterschaften Gruppe ihr großes Leistungspotenzial abzurufen. Und vielleicht klappt es dann auch, bei der erstmals ausgetragenen Junioren-WM einen Monat später in Moskau mit dabei zu sein. Die Gruppe des TSV Schmiden hat sich für die WM und für die Jugend-EM im Mai in Baku bereits im November qualifiziert.

Insgesamt sind die Gymnastinnen des Bremer Bundesstützpunktes nach Aussage ihres Trainerteams für die neue Saison gut aufgestellt. Bei den Gruppen kämpfen die Teams in der Meisterklasse sowie in der Juniorenklassen um Titel und Medaillen. Auch beim Einzel-Nachwuchs können sich die Leistungen sehen lassen. Gleich zu Beginn des neuen Jahres kehrte die 13-jährige Sandy Kruse von Bremen 1860 mit einer Goldmedaille von der New Year Trophy aus den Niederlanden zurück. „Sandy schafft es, schon jetzt ein wunderbares leichtes und weiches Turnen auf die Fläche zu bringen“, betont Larissa Drygala. Ihre Vereinskameradin Alissa Pjatich wollte ihr nicht nachstehen und gewann ebenfalls Gold. Der weiteren zukünftigen Anerkennung als deutsche Talent-Nachwuchsschmiede scheint nichts mehr im Weg zu stehen.