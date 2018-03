„Aufstieg geschafft, Mission erfüllt – Ziel erreicht“, jubelte Cai Kaiser nach dem furios herausgespielten 102:53 (43:29)-Erfolg in der voll besetzten Halle am Baumschulenweg. Durch den Sieg im letzten Spiel sicherten sich die Bremer nicht nur die Möglichkeit, in die nächst höhere Spielklasse aufzusteigen, sondern hängten außerdem noch den Tabellenführer der Oberliga Ost (CVJM Hannover) nach Punkten ab. „Vor dem Spiel war klar“, erläuterte der Coach nach dem geglückten Saisonendspurt, „gewinnen wir, dann steigen wir auf und brauchen keine Schützenhilfe von anderen Teams.“

So ging das Team um seinen Kapitän und besten Spieler an diesem Tag, Lars Kaniok (28 Punkte, elf Rebounds), denn auch mit großem Enthusiasmus in die Partie und zeigte den Gegnern von Beginn an deren Grenzen auf. Nachdem das Team bereits nach dem ersten Viertel schon klar vorne lag (24:14), ließen die Spieler auch in den folgenden Abschnitten keinen Zweifel daran aufkommen, wer letztlich als Sieger die Halle verlassen würde.

Das zweite Viertel endete zwar „nur“ mit vier Punkten Unterschied (19:15) und im dritten Durchgang gingen die Bremer mit zwölf Punkten Vorsprung in die Kabine (28:16) – doch im abschließenden Viertel zeigten die Bremer noch einmal all ihre Fähigkeiten und schossen sich schließlich mit 23 Punkten Unterschied (31:8) in den Basketball-Himmel auf Erden.

„Es war auch unsere beste Defensivleistung der Saison“, bilanzierte Kaiser zufrieden, „wir haben nur 53 Punkte gegen uns zugelassen und Ofenerdiek mit unserer aggressiven Verteidigung zu 32 Ballverlusten gezwungen.“ Und obwohl die eigene Trefferquote nicht einmal besonders hoch gewesen sei, erzielte das Team auch noch den deutlichsten Erfolg der gesamten Spielzeit. Spaß und Zusammenhalt würde in dem Team sehr groß geschrieben und sei eminent wichtig, konstatierte Kaiser. Die Entwicklung sei allerdings noch lange nicht abgeschlossen, „ich denke da geht noch mehr, wir sind noch nicht fertig“, versicherte Cai Kaiser.