Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spiel, bereits nach knapp sechs Minuten lag das Team deutlich mit 5:0 in Führung. Nachdem die hoffnungslos überforderten Gäste um ihren besten Werfer Jelle Gresens (sechs Tore/drei Siebenmeter) erst nach geschlagenen sieben Minuten durch Sebastian Weirauch (3) zu ihrem ersten Tor in der neuen Liga kamen, zogen die Arberger um ihren Top-Angreifer Fynn Weber (8/3) noch einmal an und setzten sich kontinuierlich weiter von den Gästen ab.

Ärgerliche Nachlässigkeiten

„Findorff hat als Aufsteiger natürlich ganz andere Ambitionen als wir“, meinte Panitz, „aber etwas überrascht war ich doch, dass sie es uns so leicht gemacht haben.“ Besonders gegen den hünenhaften Rückraum der SGAM fand das Team von Gäste-Coach Thorsten Terborg überhaupt keine Mittel. Offensiv wie defensiv agierte Arbergen druckvoll und profitierte außerdem von zahlreichen leichten Ballverlusten, aus denen die Gastgeber den Ball „sowohl über die erste, aber vor allen Dingen über die zweite Welle“ (Panitz) in schöner Regelmäßigkeit im Gehäuse der beiden SG-Torhüter David Ahrens und Jasper Hämmerling unterbringen konnte.

Nach der deutlichen Pausenführung ließen die Hausherren die Zügel zu Beginn der zweiten Hälfte etwas schleifen, was Trainer Thomas Panitz ein wenig ärgerte. „In dieser Phase fehlte uns die Konzentration und der nötige Biss“, haderte er, „gegen die Mannschaften von oben dürfen wir uns solche Nachlässigkeiten nicht erlauben.“ Nachdem die Begegnung zunächst hin und her wogte, erhöhten die Gastgeber nach einem Dreierpack von Jan-Hendrik Wöltjen (7) zum 28:23 (38.) wieder das Tempo, während Findorff spätestens nach gleich zwei verworfenen Siebenmetern in Folge die Köpfe zunehmend hängen ließ.

Auf der Gegenseite hatte Thomas Panitz deutlich mehr zu lachen. „Wir haben vor dem Findorffer Tor über das gesamte Spiel hinweg sehr konsequent den Abschluss gesucht“, befand er, „und nach einigen Rüffeln in der Halbzeitansprache unser eigenes Tor in der zweiten Hälfte auch sehr aufmerksam verteidigt.“ Das gesamte Team habe die Vorgaben des Trainers (hohes Tempo anschlagen, schnelle Lösungen finden, aggressiv verteidigen) „über weite Strecken sehr gut umgesetzt“, lobte Panitz, „die kurzen Schwächeperioden müssen wir allerdings schnellstens einstellen oder am besten überhaupt gar nicht erst aufkommen lassen.“

Allerdings klage er nach diesem mehr als gelungenen Saisonstart des Titelfavoriten auf hohem Niveau, erkannte Panitz denn auch selbst, „schließlich haben wir mit diesem Auftaktsieg einen Einstand nach Maß abgeliefert und unseren Konkurrenten in Sachen Titel und Aufstieg auch gleich schon einmal einen ersten und sehr deutlichen Fingerzeig gegeben, wohin bei uns die Reise in dieser Saison tatsächlich gehen soll“. Am kommenden Sonntag, 16. September (176.30 Uhr) wartet auf die SG Arbergen-Mahndorf im Auswärtsspiel beim TSV Daverden eine deutlich höhere Hürde – aber wir sind sehr selbstbewusst“, versicherte Thomas Panitz, „und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dort über die gesamten 60 Minuten hoch konzentriert auftreten werden.“

SG Arbergen-Mahndorf: Anders, Boueke; Suhr, von Wildenrath (5), Giesecke (4), Marien (4), Ellmers (2), Bergmann (5), Pehling (3), Wöltjen (7), Dieckmann (1), Weber (8).