Ob man es wahrhaben will oder nicht: Fußball ist der beliebteste Sport weltweit. Die Corona-Krise beweist dies fast täglich. Wochenlang wurde darüber diskutiert, wie man die Spiele nach dem Lockdown wieder stattfinden lassen kann, unter welchen Bedingungen die Spieler trainieren und kicken sollen, welche Hygienemaßnahmen vertretbar sind und angewandt werden müssen. Nachdem die ersten Spiele der Bundesliga stattgefunden hatten, konnten auch andere Sportarten wieder an den Start gehen. König Fußball war Vorreiter.

In fast allen Ländern rund um den Globus wird inzwischen wieder Fußball gespielt. Doch ist es wirklich sinnvoll, dieser Jagd nach einem Ball so viel Aufmerksamkeit zu schenken? Zumal sich die Politik immer mehr in diesen Sport einmischt, Fußball immer mehr zum rücksichtslosen Geschäft wird, immer mehr Interessen auf den Rücken der Sportler ausgetragen werden? Fußball ist längst zum brutalen Machtkalkül geworden. Im Nahen Osten sind es vor allem die reichen Golfstaaten, die sich mit Milliarden US-Dollar in der Sportart engagieren und sich nun erbitterte Kämpfe um die Vormachtstellung liefern.

Katar will Newcastle United übernehmen

Milliarden sind vor allem in europäische Fußballklubs gepumpt worden. Ob Manchester City, Paris St. Germain, Bayern München, Arsenal London, Real Madrid oder der HSV: Sie alle hängen am Tropf von arabischen Fluggesellschaften wie Etihad, Emirates oder Qatar Airways. Zunächst hatten die Fluggesellschaften für ihr Sponsoring besonders eine Zielgruppe im Auge: die europäischen Fußballfans. Woche für Woche erreichen die Fluggesellschaften so ein Millionenpublikum. Doch mittlerweile treten politische Konflikte über den Sport und das Geschäft hinaus. Momentan kämpft das Emirat Katar um die Übernahme von Newcastle United. Gegner ist das Nachbarland Saudi-Arabien, das den Klub ebenfalls kaufen möchte. Rund 300 Millionen Pfund (rund 340 Millionen Euro) sollen fließen – dafür wäre am Ende Saudi-Arabien oder Katar der Mehrheitseigner. Der Saudi-Fonds hat den Deal sogar zur Chefsache gemacht: Einflussreichster Akteur dort ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman.

Hintergrund des Ringens um Newcastle United ist die Katar-Krise, die vor nun drei Jahren mit der Blockade des eigensinnigen Emirats eskaliert war. Die Blockade wurde von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angeführt. Seitdem sind unzählige Vermittlungsversuche, die Krise zu entschärfen und Katar mit den anderen Mitgliedern des Golfkooperationsrates wieder zu versöhnen, fehlgeschlagen. Katars Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad al-Thani hält an seiner Politik der Offenheit fest und unterhält auch weiterhin Kontakte zu Saudi-Arabiens Erzfeinden Iran und Israel.

Dass Saudi-Arabien inzwischen schlechte Karten bei Newcastle hat, liegt aber nicht an Katar und den Menschenrechten, die beide Länder mit Füßen treten. Knackpunkt ist vielmehr eine Studie, die Fifa und Uefa gemeinsam in Auftrag gegeben hatten und die kürzlich veröffentlicht wurde. Demnach bestätigt der Bericht zweifelsfrei: Der saudi-arabische „Piratensender“ BeOutQ kapert die TV-Übertragungen des katarischen Bezahlsenders BeIn Sports.

Der skurrile Krieg der Sender geht ebenfalls auf die Krise zwischen dem kommenden WM-Gastgeber Katar und Saudi-Arabien zurück. Die Übertragungsrechte für sehr viele Sportereignisse liegen in der arabischen Welt bei BeIn Sports mit Sitz in Katar. Der Sender hat in den vergangenen Jahren viele Milliarden an Dollar für die Rechte an Premium-Übertragungen ausgegeben. Er besitzt in Saudi-Arabien allerdings keine Sendelizenz. Die dadurch entstandene Lücke füllt nun BeOutQ aus – und für BeIn Sports bricht ein erheblicher Teil der Einnahmen weg.

Experten halten in Zukunft sogar einen Preiskrieg der arabischen Pay-TV-Sender für möglich. Doch der politische Hintergrund wird die europäischen Fußballclubs nicht davon abhalten, auch weiterhin jede Menge Pedrodollars vom Golf anzunehmen und sich damit zum Spielball der Scheichs zu machen.