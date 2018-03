Per Mertesacker redet offen über den Druck und die Belastungen des Profifußballs. (dpa)

Einmal so sein wie … Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer, Zlatko Junuzovic oder Max Kruse. Schon für kleine Knirpse scheint das ein erstrebenswertes Lebensziel darzustellen. Sicher, die Großen der Branche haben alles, was sich mancher sehnlich wünscht: Nobelkarossen, Luxusvillen, Markenkleidung, die Bewunderung der Massen und natürlich nicht zuletzt Millionen auf dem Konto. Was würden viele dafür geben?

Das Leben der Fußballstars leuchtet in den grellsten Farben. Ist das nicht toll? Nein! Sie müssen lachen, obwohl sie nicht wollen. Sie sollen unterhalten, obwohl sie an manchen Tagen kein Publikum sehen können. Sie müssen funktionieren. Immer. Sie sind Spielmaschinen, die Tore abwehren oder schießen sollen. Von den Schattenseiten einer Branche, die einzig und allein auf unerschöpfliche Leistung setzt, spricht kaum einer.

Mit Per Mertesacker macht jetzt ein Großer der Branche den Mund auf. Er, der bei 104 Länderspielen, 221 Spielen in der Bundesliga, 155 in der Premier League, 83 im Europapokal und zwischen 2006 und 2011 bei 147 Spielen für Werder Bremen auf dem Platz stand, der 2014 in Brasilien zur Weltmeister-Mannschaft gehörte, redet offen über den Druck und die Belastungen des Profifußballs.

Der Verteidiger des FC Arsenal erzählt im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, dass er noch heute vor jedem Spiel Durchfall und Brechreiz verspüre. Dass er im Nachhinein über das „Sommermärchen“ von 2006 denkt: „Der Druck hat mich aufgefressen. Dieses ständige Horrorszenario, einen Fehler zu machen, aus dem dann ein Tor entsteht.“

Solche Aussagen bleiben nicht ohne Folgen. Schnell meldete sich Lothar Matthäus zu Wort. „Wie will er nach diesen Aussagen weiter im Profifußball tätig sein? Er hat doch die Idee, im Nachwuchs zu arbeiten. Wie will er einem jungen Spieler diese Professionalität vermitteln, wenn er sagt, dass da zu viel Druck ist? Das geht nicht.“

Lothar Matthäus irrt. Es benötigt gerade solche reflektierten Persönlichkeiten, die Größe zeigen, sich verletzlich und sensibel geben, die Einblicke in die Brutalität des Ballgeschäfts gewähren, die aufräumen mit falschen Klischees, die deutlich machen, dass Spieler ihre Gesundheit, ihre Privatsphäre und ihre Freiheit opfern. Sie öffnen der Masse die Augen und weisen den Nachwuchs auf Gefahren hin.

Flucht in ein Doppelleben

Aussagen wie die von Lothar Matthäus führen vielmehr dazu, dass sich seit der Selbsttötung des Bundesligatorwarts Robert Enke im November 2009 kaum etwas getan hat. Dass viele noch immer alles in sich hineinfressen. Dass fast alle Spieler Themen wie Überforderung und Depression lieber gar nicht ansprechen. Auch das Thema Homosexualität im Profifußball verschwand nach dem Outing von Thomas Hitzlsperger im Januar 2014 wieder von der Agenda.

All diese Punkte diskutiert die Öffentlichkeit nur in kurzen Aufmerksamkeitsschüben. Das war’s. Aber das darf es nicht gewesen sein, wenn vom Gerede über Menschlichkeit im Fußball mehr bleiben soll als nur schöne Worte. Die Spaßgesellschaft ist für die Protagonisten am wenigsten lustig. Robert Enke verschwieg seine Depressionen und flüchtete sich in ein Doppelleben, weil er Angst hatte, nicht mehr ins System zu passen. Diese Unsicherheiten und das Schämen für Schwächen und Krankheiten müssen den Betroffenen genommen werden.

An der Krankheit Depression leiden etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland. Es darf kein Makel sein, damit offen umzugehen. Nur wer darüber spricht, kann Hilfe angeboten bekommen. Dazu müssen auch Fans beitragen. Sie müssen überhöhte Ansprüche herunterschrauben und dürfen Profis nicht wie ihr Eigentum behandeln.

Fußballer sind öffentliche Personen – ja. Aber sie gehören niemandem. Die Anhänger müssen ihre Leidenschaft zügeln. Sie müssen anerkennen, dass alles nur ein Spiel ist. Dass das starre Kategorisieren in Sieger und Verlierer, das Beschimpfen in den Stadien mit vulgären, ausfallenden, gnadenlosen Worten seelische Schmerzen verursacht. Es stehen Menschen mit Empfindungen auf dem Platz!

Auch die Götter der Neuzeit sind wie du und ich, sind fehlbar. Sie bleiben nicht verschont von Überforderungen, Depressionen oder Krankheiten. Das holt Vorbilder vom Sockel. Die Gesellschaft und die Öffentlichkeit müssen Leid und Schwächen akzeptieren. Immer funktionieren klappt nicht. Wer all das begreift, denkt ein zweites Mal darüber nach, ob er tatsächlich ein Leben wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer, Zlatko Junuzovic oder Max Kruse führen möchte.

