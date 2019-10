Die Mannschaft umfasst insgesamt 24 Kicker des Jahrgangs 2008 und wurde aus den E-Juniorenteams III und IV gebildet. In ihrer ersten Saison in der 4. Kreisklasse werden die Jungen von den gleichberechtigten Trainern Rene Rozek, Martin Schmelzkopf und Mohamad Abdo Alnadman betreut. „Unser Ziel ist es, den Kindern mit viel Spaß und ohne Leistungsdruck das Fußballspielen, seine Regeln, ein Mannschaftsgefüge ohne Vorurteile, einen Zusammenhalt näher zu bringen. Und natürlich gehört dazu auch Disziplin“, sagt Martin Schmelzkopf.

Der Findorffer Ansatz ist nachvollziehbar. In einigen anderen Vereinen wird sicherlich leistungsorientierter gearbeitet. „Wir denken, dass in diesem Alter nicht Titel und das Gewinnen im Vordergrund stehen sollten. Wenn der Spaß aufgrund zu hohen Drucks verloren geht, kann auch das größte Talent den Spaß am Fußball verlieren. Kinder, die vielleicht mehr Talent besitzen, können ja durchaus auch später noch dahin wechseln, wo Leistung und Titel im Vordergrund stehen“, sagt Schmelzkopf.

Er und seine beiden Mitstreiter kamen wegen ihrer Söhne zum Trainerjob. In diesem Zusammenhang betont Schmelzkopf, dass bei der SG Findorff weitere Trainer gesucht werden, „die Spaß daran haben, Kindern und Jugendlichen das Fußballspielen beizubringen.“