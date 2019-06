Muritala Awolola (Roland Scheitz)

“ Muritala spricht von der 13. Auflage des „African Football-Cup“, der seit 2003 ausgerichtet wird. Für dieses Turnier konnte Awolola 16 „Nationalmannschaften“ gewinnen, die sich aus Spielern der rund 9000 Menschen umfassenden afrikanischen Gemeinschaft in Bremen zusammensetzen. Gespielt wird von Sonntag, 7. Juli, bis Sonntag, 11. August, die Vorrunde wird zunächst auf dem Stadtwerder auf der Anlage des ATS Buntentor ausgetragen, anschließend wechselt das Spielgeschehen in die Pauliner Marsch auf die Anlage des FC Union 60, wo um den Titel und die Platzierungen gekickt.

Das Fußballturnier ist längst zu einer festen Bremer Einrichtung geworden. Die Besucherzahl wächst seit Jahren, sodass die Veranstalter zu kämpfen hatten, um das Großereignis finanziell zu stemmen. „Ein Ziel des Turniers ist es, Nachwuchstalenten Gelegenheit zu geben, sich zu beweisen“, erläutert Christa Prätorius, Ehefrau von Awolola und beim Pan-afrikanischen Verein zuständig für die Finanzen. Doch die Organisatoren wollen auch eine sportliche Alternative für afrikanischen Familien anbieten, die in den Sommerferien nicht in ihre Heimatländer reisen könnten.

Entstanden ist das Turnier durch eine Gruppe afrikanischer Bremer, die sich in der Pauliner Marsch zum Fußball spielen getroffen hatte, 2003 traten lediglich fünf „Länder“ gegeneinander an. Der Kulturverein wurde gegründet, um das Turnier professionell zu organisieren. Mittlerweile ringen 16 Teams um den Titel, sechs weitere stehen dazu noch auf einer Warteliste: „Sie würden gerne mitspielen, aber unsere Kapazitäten geben das derzeit noch nicht her“, sagt Awolola. Zuletzt brachten die Dimensionen des Turniers – das nach neuesten Auflagen der Stadt ein System für Müll, Toiletten, Umkleiden und Sicherheitspersonal braucht – die Veranstalter an ihre Grenze.

Im vergangenen Jahr musste es ausfallen, weil den Organisatoren die Mittel fehlten. Das Budget des Turniers liegt bei rund 21 000 Euro, davon müssen die Organisatoren sämtliche Kosten bestreiten. „Deshalb nehmen wir wieder zwei Euro Eintritt als Spende“, erklärt Christa Prätorius. Doch nur über diese Spenden sei das Turnier nicht zu finanzieren, deshalb sind die Organisatoren dankbar, dass sich wieder zahlreiche Sponsoren beteiligen. Vom Beirat östliche Vorstadt werden 3 000 Euro zur Verfügung gestellt, der SV Werder Bremen beteiligt sich mit 500 Euro, die selbe Summe stiftet auch der Bremer Fußballverband (BFV), der zudem auch die Schiedsrichter stellt. „Außerdem versorgt die Jens Warnke Export GmbH Spieler und Besucher mit Getränken“, erläutert Awolola, die Integrationsabteilung des Landessportbundes (LSB) sei ebenfalls mit im Boot und auch die AOK, das Ortsamt Mitte sowie die Sparkasse beteiligten sich an der Veranstaltung. „Wir sind stolz und dankbar“, versichert Awolola, „dass wir es geschafft haben, dieses Turnier wieder auf die Beine zu stellen.“ Schirmherrin ist Bremens Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, Anja Stahmann, erwartet wird auch Yusuf Maitama Tuggar, nigerianischer Botschafter in Berlin.

Gespielt wird in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, die Vorrundenspiele finden am 7., 14. und 21. Juli auf dem Stadtwerder (ATS Buntentor) statt. Ab dem 28. Juli geht es dann in der Pauliner Marsch (Union 60) weiter. Die Gruppenersten qualifizieren sich für den Finaltag am Sonntag, 11. August, einen Tag zuvor (Sonnabend, 10. August,ab 13 Uhr) wird der „Afrikanische Kulturtag“ veranstaltet. Gleichzeitig wird an diesem Tag auch der „Mandela-Cup“, ein Fußballturnier für Kinder und Jugendliche, ausgetragen.